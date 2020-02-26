В Совбезе России предложили расширить обязательную геномную регистрацию граждан

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. В Совете безопасности России предложили расширить круг граждан, подлежащих обязательной геномной регистрации, за счет близких родственников людей, пропавших без вести. Как сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, речь об этом шла на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по общественной безопасности.

"Признано целесообразным законодательно урегулировать расширение перечня лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации, предусмотрев включение в него сведений о близких родственниках лиц, пропавших без вести, - говорится в сообщении. - Также отмечена актуальность вопросов, касающихся уточнения круга лиц, подлежащих обязательному дактилоскопированию".

На заседании обсуждались межведомственные мероприятия по установлению личности лиц, которые не могут сообщить данные о себе. Была подчеркнута необходимость повышения уровня взаимодействия при проведении поисково-спасательных мероприятий, направленных на розыск пропавших, в том числе с волонтерскими организациями. Отдельное внимание было уделено информационному обеспечению разыскной и идентификационной работы правоохранительных органов.