Россия передала КНДР тест-системы быстрой диагностики коронавируса

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия передала КНДР 1,5 тыс. тест-систем быстрой диагностики нового коронавируса. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"В связи с сохраняющимся риском распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 российской стороной по просьбе КНДР переданы Пхеньяну 1500 тест-систем быстрой лабораторной диагностики коронавируса указанного типа, - отметили в дипведомстве. - Рассчитываем, что данный шаг будет способствовать совершенствованию возможностей по предотвращению проникновения заболевания в Северную Корею".