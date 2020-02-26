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Распространение коронавируса нового типа
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Россия передала КНДР тест-системы быстрой диагностики коронавируса

Москва отправила в Пхеньян 1,5 тыс. тест-систем

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия передала КНДР 1,5 тыс. тест-систем быстрой диагностики нового коронавируса. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"В связи с сохраняющимся риском распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 российской стороной по просьбе КНДР переданы Пхеньяну 1500 тест-систем быстрой лабораторной диагностики коронавируса указанного типа, - отметили в дипведомстве. - Рассчитываем, что данный шаг будет способствовать совершенствованию возможностей по предотвращению проникновения заболевания в Северную Корею".

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КНДРРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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