20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умер директор департамента финансового планирования Минобороны Максим Лоскутов

По предварительным данным, смерть наступила от острой сердечной недостаточности

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Директор департамента финансового планирования Минобороны РФ Максим Лоскутов умер в Москве. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.

"25 февраля скоропостижно скончался Директор Департамента финансового планирования Министерства обороны Российской Федерации Максим Владимирович Лоскутов.

Предварительно, внезапная смерть наступила от острой сердечной недостаточности", - сказали в Минобороны.

Согласно информации на сайте военного ведомства, Лоскутов в 1970 году в Москве. В 1992 году окончил Государственную финансовую академию, а в 2006 году - Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Более 10 лет работал на руководящих должностях в сфере экономики и финансов.

В 2000 поступил на государственную гражданскую службу в МЧС РФ, до 2008 года занимал должность заместителя директора Финансово-экономического департамента МЧС РФ, с 2008 по 2013 год - директор Финансово-экономического департамента МЧС.

В 2013 году поступил на государственную гражданскую службу в Минобороны РФ на должность заместителя директора Департамента бюджетного планирования и социальных гарантий Министерства обороны Российской Федерации, приказом министра обороны в том же году назначен директором Департамента бюджетного планирования и социальных гарантий Минобороны.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и почетной грамотой президента РФ.

Реклама на ТАСС
Россиянка, создавшая обложку Vogue с Билли Айлиш, будет работать на канале "Пятница!"
Анастасия Ковтун будет рисовать иллюстрации для промо и рекламных материалов телеканала
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС