Умер директор департамента финансового планирования Минобороны Максим Лоскутов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Директор департамента финансового планирования Минобороны РФ Максим Лоскутов умер в Москве. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.

"25 февраля скоропостижно скончался Директор Департамента финансового планирования Министерства обороны Российской Федерации Максим Владимирович Лоскутов.

Предварительно, внезапная смерть наступила от острой сердечной недостаточности", - сказали в Минобороны.

Согласно информации на сайте военного ведомства, Лоскутов в 1970 году в Москве. В 1992 году окончил Государственную финансовую академию, а в 2006 году - Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Более 10 лет работал на руководящих должностях в сфере экономики и финансов.

В 2000 поступил на государственную гражданскую службу в МЧС РФ, до 2008 года занимал должность заместителя директора Финансово-экономического департамента МЧС РФ, с 2008 по 2013 год - директор Финансово-экономического департамента МЧС.

В 2013 году поступил на государственную гражданскую службу в Минобороны РФ на должность заместителя директора Департамента бюджетного планирования и социальных гарантий Министерства обороны Российской Федерации, приказом министра обороны в том же году назначен директором Департамента бюджетного планирования и социальных гарантий Минобороны.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и почетной грамотой президента РФ.