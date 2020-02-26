20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Германский суд назвал противозаконным запрет на оказание коммерческой помощи по эвтаназии

С исками в суд обратились врачи, эксперты, а также смертельно больные граждане

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Федеральный конституционный суд (ФКС) Германии назвал противоречащим конституции страны введенный в 2015 году запрет на оказание коммерческой помощи по эвтаназии смертельно больным людям, решившим добровольно уйти из жизни. Оглашение решения транслировал в среду телеканал N-TV

ФКС объявил утратившим силу параграф 217 Уголовного кодекса. С исками в суд обратились группа смертельно больных граждан, врачи и эксперты, занимающиеся вопросами эвтаназии.

В ноябре 2015 году Бундестаг принял решение о запрете оказания коммерческой помощи по эвтаназии, поддержав большинством голосов соответствующий законопроект, предложенный группой депутатов во главе с Михаэлем Брандом (ХДС) и Керстин Гризе (СДПГ). Речь в нем шла, прежде всего, об общественных союзах, предоставляющих услуги по эвтаназии своим членам и по сути действующих в "серой" правовой зоне.

За нарушение закона предусмотрено наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Критики со своей стороны указывали на опасность криминализации врачей и ограничения права смертельно больных людей самостоятельно делать выбор относительно своей судьбы.

Теги
Германия
Реклама на ТАСС
Еврокомиссия требует от стран ЕС представить национальные планы борьбы с коронавирусом
Главной целью Евросоюза "остается сдерживание распространения заболевания", отметила еврокомиссар по здравоохранению и продовольственной безопасности Стелла Кириакидис
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС