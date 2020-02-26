Германский суд назвал противозаконным запрет на оказание коммерческой помощи по эвтаназии

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Федеральный конституционный суд (ФКС) Германии назвал противоречащим конституции страны введенный в 2015 году запрет на оказание коммерческой помощи по эвтаназии смертельно больным людям, решившим добровольно уйти из жизни. Оглашение решения транслировал в среду телеканал N-TV.

ФКС объявил утратившим силу параграф 217 Уголовного кодекса. С исками в суд обратились группа смертельно больных граждан, врачи и эксперты, занимающиеся вопросами эвтаназии.

В ноябре 2015 году Бундестаг принял решение о запрете оказания коммерческой помощи по эвтаназии, поддержав большинством голосов соответствующий законопроект, предложенный группой депутатов во главе с Михаэлем Брандом (ХДС) и Керстин Гризе (СДПГ). Речь в нем шла, прежде всего, об общественных союзах, предоставляющих услуги по эвтаназии своим членам и по сути действующих в "серой" правовой зоне.

За нарушение закона предусмотрено наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Критики со своей стороны указывали на опасность криминализации врачей и ограничения права смертельно больных людей самостоятельно делать выбор относительно своей судьбы.