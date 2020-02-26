20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Иностранцам упростили въезд на Дальний Восток через автомобильные и речные пункты пропуска

Совет Федерации разрешил иностранным гражданам, въезжающим на территорию ДФО на автомобилях или речных судах, пользоваться электронными визами
Смешанный пункт пропуска "Благовещенск - речной порт" российско-китайского участка государственной границы РФ Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Смешанный пункт пропуска "Благовещенск - речной порт" российско-китайского участка государственной границы РФ
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о распространении упрощенного порядка въезда иностранных граждан в Россию по электронным визам на автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Законом устанавливается, что иностранные граждане могут прибывать в Россию на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронного документа не только через определяемые правительством РФ воздушные пункты пропуска через государственную границу на территории Дальневосточного федерального округа, но и через автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска.

При этом расширение упрощенного порядка въезда по электронным визам на железнодорожные и морские пункты пропуска документом не предусматривается. Как отмечают разработчики инициативы, на железнодорожных пунктах пропуска техническая возможность проверки электронных виз отсутствует, а морские порты, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, иностранными гражданами не востребованы.

В соответствии с действующим законодательством электронные визы выдаются иностранцам, прибывающим через пункты пропуска, расположенные на территориях свободного порта Владивосток и особой экономической зоны в Калининградской области, а также через определенные кабмином РФ воздушные пункты пропуска в ДФО. С 1 октября прошлого года по упрощенной процедуре иностранные граждане также могут посещать Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургЛенинградская областьКалининградская областьДальний Восток
Реклама на ТАСС
Власти Харькова вернули городскому проспекту имя Георгия Жукова
Эту инициативу поддержали 62 депутата городского совета Харькова, против выступили восемь человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС