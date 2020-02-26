В Краснодар незаконно пытались привезти обезьян

КРАСНОДАР, 26 февраля. /ТАСС/. Попытка незаконного ввоза в Россию обезьян из Гайаны, предназначенных для краснодарского зоопарка, пресечена в аэропорту Пашковский сотрудниками Южного межрегионального управления Россельхознадзора, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Сотрудники ведомства пресекли в аэропорту Краснодара попытку незаконного ввоза в Россию 74 приматов из Кооперативной Республики Гайана. Эта первая за последние несколько лет крупная партия обезьян, которая доставлялась из-за рубежа для содержания в местном зоопарке. На экзотический груз отсутствовали документы, поэтому ввоз животных запретили", - сообщили в пресс-службе.

Обезьян везли в Россию через Майами и Стамбул. Животных вернули в Турцию.