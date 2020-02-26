20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
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Путин потребовал от МВД более системной борьбы с оборотом поддельных лекарств

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. МВД России должно более системно подойти к борьбе с оборотом суррогатного алкоголя и поддельных лекарств. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии министерства.

"Более системного подхода требует работа по пресечению производства и продажи суррогатного алкоголя, поддельных, некачественных лекарств, других товаров группы риска, способных нанести вред здоровью людей, поставить под угрозу их жизни", - сказал глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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