Путин потребовал от МВД более системной борьбы с оборотом поддельных лекарств

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. МВД России должно более системно подойти к борьбе с оборотом суррогатного алкоголя и поддельных лекарств. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии министерства.

"Более системного подхода требует работа по пресечению производства и продажи суррогатного алкоголя, поддельных, некачественных лекарств, других товаров группы риска, способных нанести вред здоровью людей, поставить под угрозу их жизни", - сказал глава государства.