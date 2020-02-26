Колокольцев: борьба за чистоту рядов личного состава для МВД принципиальна

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Принципиальное значение имеет для МВД РФ борьба за чистоту рядов личного состава. Об этом сообщил в среду на расширенной коллегии МВД глава ведомства Владимир Колокольцев.

"На первом плане - укрепление дисциплины законности среди личного состава, борьба за чистоту рядов. Это имеет для нас принципиальное значение. Подавляющее большинство правонарушений выявляется силами подразделений собственной безопасности", - сказал он.

Министр также отметил, что эта работа будет продолжена. "Невзирая ни на какие имиджевые потери, нами будет продолжена работа по устранению причин и условий возникновения этих явлений", - сказал он.

Колокольцев также отметил, что одной из главных задач министерства является обеспечение сотрудников социальными гарантиями. "Крайне важной является реализация одной из основных социальных гарантий сотрудников - обеспечение их жильем. Самое пристальное внимание уделяем поддержке семей наших погибших коллег. Все социальные обязательства в этой части мы выполняем", - отметил он.

По его словам, в 2019 году в России при исполнении обязанностей погибли почти 60 полицейских, свыше 3000 пострадали.

Также Колокольцев заявил о возросшем некомплекте аттестованных сотрудников. "В кадровом обеспечении сохраняется ряд проблемных вопросов. Среди самых острых - некомплект аттестованного состава. За последние пять лет он увеличился почти в два раза. Особенно тяжелое положение в патрульно-постовой службе, подразделениях уголовного розыска и по контролю за оборотом наркотиков", - сказал министр.