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Распространение коронавируса нового типа

В Хорватии зафиксировали второй случай заражения коронавирусом

Издание Jutarnji List сообщает, что речь идет о брате-близнеце первого инфицированного

ТАСС, 26 февраля. Министр здравоохранения Хорватии Вилли Берош подтвердил второй случай заражения коронавирусом нового типа на территории республики. Об этом в среду сообщает национальная газета Jutarnji List.

По ее данным, речь идет о брате-близнеце первого инфицированного, который недавно вернулся из Милана. Молодой человек работает в национальной энергетической компании Хорватии HEP Group.

В отделе корпоративных коммуникаций компании подтвердили эту информацию. "Мы можем подтвердить, что лицо, у которого подтвердилось наличие нового коронавируса, является сотрудником, работающим в штаб-квартире HEP Group в Загребе. Уже вчера его не было на работе, а сегодня около 15 сотрудников, которые, как полагают, находились в тесном контакте с инфицированным, не пришли на работу или отправлены домой", - говорится в заявлении HEP Group.

25 февраля премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подтвердил первый случай заражения новым коронавирусом на территории республики. Речь шла о молодом человеке, который в феврале посещал Италию. На сегодняшний день его состояние стабильное.

Теги
ХорватияРаспространение коронавируса нового типа
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