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Колокольцев заявил, что в 2019 году российское гражданство получили почти 500 тыс. человек

По словам главы МВД, это почти в 2,5 раза больше, чем среднегодовой показатель за последние 10 лет

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Почти 500 тыс. человек были приняты в российское гражданство в прошедшем году. Об этом в среду на расширенном заседании коллегии МВД сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

"В результате принятых мер в прошлом году российское гражданство получило почти полмиллиона человек. Это почти в 2,5 раза больше, чем среднегодовой показатель за последние 10 лет", - сказал Колокольцев.

Среди принятых мер он отметил упрощение приема в гражданство РФ для отдельных категорий иностранцев, в том числе жителей ДНР и ЛНР, а также иностранных квалифицированных специалистов. "В частности, для них сокращен минимальный срок осуществления трудовой деятельности по профессии", - добавил глава МВД.

По словам Колокольцева, дополнительные усилия были направлены на пресечение нарушений в миграционной сфере. Например, в рамках контрольно-надзорной деятельности регулярно проводится проверка соблюдения правил регистрации и учета иностранцев.

"Переходить в данной сфере к режиму исключительно плановых, заранее уведомительных проверок, как предлагают нам представители бизнес-сообщества, не только контрпродуктивно, но и просто опасно с учетом террористических угроз современного мира", - отметил министр. Он добавил, что все реализованные меры способствовали сокращению количества преступлений, совершаемых приезжими на территории России.

Теги
Колокольцев, Владимир АлександровичРоссия
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