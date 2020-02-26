Патриарх Антиохийский солидарен с РПЦ по вопросу украинского раскола

АММАН, 26 февраля. /ТАСС/. Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х полностью разделяет позицию Русской православной церкви (РПЦ) в отношении украинского раскола, заявил журналистам во время совещания предстоятелей и делегаций поместных православных церквей в столице Иордании Аммане председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Антиохийский патриарх полностью поддерживает позицию Русской православной церкви по теме Украины, но он не смог сюда приехать, потому что у возглавляемой им церковью есть многолетний конфликт с Иерусалимской церковью. Пытались в последние недели, даже в последние дни о чем-то договориться, но, видимо, это не удалось", - сообщил он.

Идея созыва совещания предстоятелей православных церквей принадлежит патриарху Иерусалимскому Феофилу III, который во время визита в Москву в ноябре 2019 года предложил обсудить в Аммане сохранность единства православия. Ряд поместных церквей отказался участвовать в нем.

Совет патриархов

В собрании в Аммане принимают участие шесть поместных церквей. Иерусалимская, Русская и Сербская православные церкви и Православная церковь Чешских земель и Словакии представлены своими предстоятелями. Еще две церкви, Румынская и Польская, направили на встречу свои делегации. На встрече присутствует и предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский).

В 2018 году после объединительного собора в Киеве на основе двух неканонических церковных структур - Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) - была создана и получила автокефалию по решению патриарха Константинопольского Варфоломея Православная церковь Украины (ПЦУ). РПЦ и УПЦ не признают за ней канонического статуса. Признание ПЦУ ранее стало причиной разрыва молитвенного общения РПЦ с Константинопольским патриархатом, Патриархом Александрийским Феодором II, а также с архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом и поддержавшими автокефалию ПЦУ архиереями Элладской и Александрийской православных церквей.