В Белгородской области запустят бесплатный прокат медоборудования для тяжелобольных детей

ТАСС, 26 февраля. Бесплатный прокат дорогостоящего медицинского оборудования для тяжелобольных и неизлечимых детей запустят в 2020 году в Белгородской области благодаря поддержке Фонда президентских грантов. Об этом сообщила ТАСС в среду директор благотворительной организации "Святое Белогорье против детского рака" Евгения Кондратюк.

"Основное оборудование для бесплатного проката будет сформировано из оборудования первой необходимости. В этом году уже запустим прокат", - сказала собеседница агентства.

На реализацию проекта благотворительная организация направит более 2,5 млн рублей, в том числе средства Фонда президентских грантов.

По словам Кондратюк, первый подобного рода в Белгородской области бесплатный сервис позволит семьям, ухаживающим за тяжелобольными или неизлечимыми детьми, получать необходимое оборудование в день обращения. В настоящее время для получения необходимого медицинского инвентаря, особенно дорогостоящего, родители больных детей ждут до двух недель.

"Тяжелобольных, с неизлечимыми заболеваниями в Белгородской области порядка 500 детей. В первый год реализации проекта непрерывно будут обеспечиваться 40 детей, затем больше за счет увеличения количества оборудования", - добавила Кондратюк.