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Распространение коронавируса нового типа

В Литве из-за коронавируса объявлена чрезвычайная ситуация

Этот статус позволяет эффективнее координировать превентивные меры, организовывать более действенную работу ответственных инстанций, использовать упрощенные процедуры для получения средств государственного медицинского резерва

ВИЛЬНЮС, 26 февраля. /ТАСС/. Чрезвычайная ситуация общегосударственного масштаба объявлена в Литве в связи с угрозой распространения нового коронавируса. Решение об этом принял в среду кабинет министров балтийской республики.

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"Правительство поддержало предложение Министерства здравоохранения Литвы об объявлении чрезвычайной ситуации", - сообщила пресс-служба кабмина.

Этот статус, как отмечается в сообщении, позволяет эффективнее координировать превентивные меры, организовывать более действенную работу ответственных инстанций, использовать упрощенные процедуры для получения средств государственного медицинского резерва.

Около 800 человек, побывавших в Китае или в регионах Италии, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, находятся в Литве на контроле медиков. По прибытии в Литву они проходят в аэропортах первичную проверку состояния здоровья, их опрашивают, просят оставить контактные данные и инструктируют о дальнейших действиях.

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ЛитваРаспространение коронавируса нового типа
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