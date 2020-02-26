В Литве из-за коронавируса объявлена чрезвычайная ситуация

ВИЛЬНЮС, 26 февраля. /ТАСС/. Чрезвычайная ситуация общегосударственного масштаба объявлена в Литве в связи с угрозой распространения нового коронавируса. Решение об этом принял в среду кабинет министров балтийской республики.

"Правительство поддержало предложение Министерства здравоохранения Литвы об объявлении чрезвычайной ситуации", - сообщила пресс-служба кабмина.

Этот статус, как отмечается в сообщении, позволяет эффективнее координировать превентивные меры, организовывать более действенную работу ответственных инстанций, использовать упрощенные процедуры для получения средств государственного медицинского резерва.

Около 800 человек, побывавших в Китае или в регионах Италии, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, находятся в Литве на контроле медиков. По прибытии в Литву они проходят в аэропортах первичную проверку состояния здоровья, их опрашивают, просят оставить контактные данные и инструктируют о дальнейших действиях.