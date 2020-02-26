В ФРГ оцепили военную базу из-за опасения распространения коронавируса

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие Бундесвера перекрыли подъезды к военной базе в кельнском районе Ван после того, как у одного из солдат были зафиксированы симптомы заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом сообщила в среду газета Bild .

"Необходимо избежать того, чтобы дополнительный персонал попал на территорию базы министерства обороны. Кроме того, необходимо избежать того, чтобы и другие лица, с которыми, возможно, он вступал в контакт, покинули территорию", - говорится в заявлении командования. Охране приказано закрыть входные ворота.

По информации Bild, солдат мог заразиться от 47-летнего жителя Северного Рейна - Вестфалии, у которого ранее было диагностировано заболевание. Сам он сейчас находится в больнице, его состояние оценивается как критическое.