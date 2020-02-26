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Министерство культуры Испании отменило выступления Пласидо Доминго в Мадриде

В ведомстве уточнили, что такое решение было принято в знак солидарности с пострадавшими женщинами

МАДРИД, 26 февраля. /ТАСС/. Театр Сарсуэлы в Мадриде отменяет выступления оперного певца Пласидо Доминго из-за скандала вокруг обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом ТАСС сообщили в среду в Министерстве культуры королевства.

Ожидалось, что певец выступит в мадридском театре 14 и 15 мая. "Учитывая серьезность событий и после заявлений Пласидо Доминго, в ходе которых он берет на себя "всю ответственность за свои действия", <...> в солидарность с пострадавшими женщинами, <...> было решено отменить его участие в спектаклях, запланированных в Национальном театре Сарсуэлы на 14 и 15 мая", - уточнили в ведомстве.

Во вторник тенор распространил в местных СМИ заявление, в котором извинился перед женщинами, обвинившими его ранее в сексуальных домогательствах, за причиненную им боль. Он также заверил, что готов взять на себя "всю ответственность" за обвинения, озвученные в последние месяцы.

В августе прошлого года американское агентство Associated Press утверждало, что девять женщин обвинили Доминго в сексуальных домогательствах. Указанные случаи якобы имели место в разное время с конца 1980-х годов, в том числе на территории США. Три женщины, в частности, заверили, что Доминго пытался их поцеловать.

В сентябре агентство сообщило, что еще 11 женщин обвинили тенора в домогательствах. Среди них певица Анджела Тернер Уилсон, которая утверждала, что подвергалась домогательствам со стороны Доминго во время работы в Вашингтонской национальной опере в 1999-2000 годах.

Сам 79-летний Доминго изначально подчеркивал, что "обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц чрезвычайно удручают". По его словам, он вступал в интимные отношения только по обоюдному согласию.

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