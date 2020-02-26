В Ясной Поляне откроют летнюю школу для учителей литературы

ТУЛА, 26 февраля. /ТАСС/. Музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" в Тульской области в 2020 году откроет летнюю школу для учителей литературы, мастер-классы и лекции-встречи в которой посетят 40 педагогов из России и стран Содружества независимых государств (СНГ). Акцент будет сделан на новой информации о творчестве Толстого и походах к преподаванию его произведений в школах, рассказала ТАСС в среду куратор международных проектов музея-усадьбы Юлия Вронская.

"Это скорее не методическая школа, а, как мы ее называем, - школа вдохновения <...> С другой стороны, конечно, у педагогов будет большое количество практических занятий, которые будут вести московские учителя, в том числе Антон Скулачев - учитель литературы гимназии №1514 Москвы, председатель Гильдии словесников. Будут встречи с исследователями творчества Льва Николаевича Толстого, журналистами Феклой Толстой, Александром Архангельским, экспертами проекта "Тотальный диктант". В большей части разговор пойдет о подходах к преподавания произведений Льва Толстого по школьной программе, чтобы показать, как можно говорить о Толстом по-другому", - сказала Вронская.

Занятия в летней школе пройдут с 26 по 31 июля 2020 года, планируется, что в них примут участие 40 учителей, 15 из них - из стран СНГ. По словам Вронской, это стало возможным благодаря финансовой поддержке, которая получена из Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. "А поддержка из Фонда президентских грантов нам позволит сделать для большего количества учителей участие в школе бесплатным. Нам очень помогает поддержка этих двух фондов и проживание сделать бесплатным, а учителям из стран СНГ будет оплачен и перелет", - отметила Вронская.

Она добавила, что участники летней школы будут определены по итогам конкурсного отбора, прием заявок завершится 31 марта.

Ясная Поляна - усадьба в Щекинском районе Тульской области, где 9 сентября 1828 года родился писатель Лев Толстой. Здесь им были написаны "Война и мир", "Анна Каренина" и другие произведения, на территории усадьбы находится могила писателя. Леса, парки, сады в усадьбе Л. Н. Толстого вместе с другими мемориальными объектами перешли под охрану государства в 1921 году, когда было подписано постановление ВЦИК, согласно которому Ясную Поляну объявили национальной собственностью РСФСР. В 1986 году яснополянский музей получил статус Государственного мемориального и природного заповедника, в 1993 году - статус объекта культуры особо важного значения.