Медведев считает, что волонтеры должны "отсекать фальсификации" о роли СССР в войне

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что задача волонтеров, которые участвуют в подготовке мероприятий к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заключается в том числе в "отсечении фальсификаций", касающихся роли Советского Союза во Второй мировой войне.

"Когда я был в вашем возрасте, наши друзья и даже те, кто относился к нашим оппонентам в других странах, такие были всегда, все-таки признавали роль Советского Союза [в войне]. Ваша задача [волонтеров] и задача таких мероприятий, как "Диктант Победы", заключается в том, чтобы отсекать фальсификации [истории], которых, к сожалению, становится все больше", - сказал Медведев в ходе встречи с волонтерами в Музее Победы в среду.

По его словам, "сейчас достаточно погрузиться в интернет, чтобы увидеть, что и как там пишут про нашу Победу в Великой Отечественной войне". "Это есть и на государственном уровне, и в некоторых странах по сути стало государственной линией. И это особенно прискорбно в тех случаях, когда речь идет о странах, которые были освобождены Советским Союзом ценою жизней сотен тысяч наших воинов", - отметил Медведев.

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания рабочей группы по изменениям к Конституции заявил, что считает уместным прописать в основном законе норму о недопустимости фальсификации истории и умаления значения подвига народа при защите Отечества. Глава государства отметил, что попытки "украсть" у страны победу во Второй мировой войне предпринимаются, "но это невозможно".