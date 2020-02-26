20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Медведев считает, что волонтеры должны "отсекать фальсификации" о роли СССР в войне

Для этого, по словам зампреда Совета безопасности РФ, проводятся такие мероприятия, как "Диктант Победы"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что задача волонтеров, которые участвуют в подготовке мероприятий к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заключается в том числе в "отсечении фальсификаций", касающихся роли Советского Союза во Второй мировой войне.

"Когда я был в вашем возрасте, наши друзья и даже те, кто относился к нашим оппонентам в других странах, такие были всегда, все-таки признавали роль Советского Союза [в войне]. Ваша задача [волонтеров] и задача таких мероприятий, как "Диктант Победы", заключается в том, чтобы отсекать фальсификации [истории], которых, к сожалению, становится все больше", - сказал Медведев в ходе встречи с волонтерами в Музее Победы в среду.

По его словам, "сейчас достаточно погрузиться в интернет, чтобы увидеть, что и как там пишут про нашу Победу в Великой Отечественной войне". "Это есть и на государственном уровне, и в некоторых странах по сути стало государственной линией. И это особенно прискорбно в тех случаях, когда речь идет о странах, которые были освобождены Советским Союзом ценою жизней сотен тысяч наших воинов", - отметил Медведев.

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания рабочей группы по изменениям к Конституции заявил, что считает уместным прописать в основном законе норму о недопустимости фальсификации истории и умаления значения подвига народа при защите Отечества. Глава государства отметил, что попытки "украсть" у страны победу во Второй мировой войне предпринимаются, "но это невозможно".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Россия с 1 марта закроет авиасообщение с Южной Кореей, кроме рейсов "Аэрофлота"
Под исключения также попадают рейсы авиакомпании "Аврора"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС