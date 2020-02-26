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75-летие Победы

В России стартовал конкурс видеороликов о ветеранах Великой Отечественной войны

Стать участником конкурса "Я горжусь" может любой житель страны старше 12 лет

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Телеканал "История" и "Цифровое телевидение ВГТРК" запустили конкурс видеороликов о ветеранах Великой Отечественной войны "Я горжусь", который приурочен к 75-летию Победы в войне. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции автор проекта и главный редактор телеканала "История" Алексей Денисов.

С 24 февраля начал работу сайт акции, где любой желающий старше 12 лет может рассказать о подвигах своих родственников, прошедших Великую Отечественную войну, выложив видеоролик. Ролик должен содержать подробный рассказ о конкретном подвиге во время войны, боевых наградах или наградах, полученных за подвиг, фронтовую фотографию или довоенный портрет участника, а также информацию о населенном пункте и регионе, где он родился и откуда ушел на фронт. Истории могут быть посвящены героям фронта, работникам тыла и тем, кто пережил войну в детском возрасте.

"Когда я стал работать на телевидении, много ездил и снимал ветеранов, я понял, что у каждого человека в нашей стране есть потрясающие истории о том, как люди выжили, как люди страдали. Мне показалось, что народ за 75 лет не выговорился, не сказал очень теплую, важную, свою личную историю", - подчеркнул Денисов.

В состав жюри конкурса вошли продюсер Федор Бондарчук, главный редактор телеканала "Моя планета" Николай Табашников, а также продюсеры Сергей Кошляков и Василий Яковлев.

"Мы предлагаем зафиксировать любовь к своим близким, своим корням, родителям, подумать о своих детях, внуках и оставить это на долгие годы и века", - сказал Бондарчук.

В течение всего юбилейного года будут ежемесячно отбираться лучшие работы, которые покажут в эфире телеканала "История". Конкурс завершится 2 сентября, авторы лучших видеороликов получат призы от телеканала.

Теги
РоссияБондарчук, Федор Сергеевич75-летие Победы
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