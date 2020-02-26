Власти Адыгеи устранят дефицит медиков в регионе за счет профильного обучения студентов

МАЙКОП, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Адыгеи намерены устранить дефицит кадров в региональной системе здравоохранении за счет профильного обучения студентов. Об этом сообщили в среду в пресс-службе главы республики Мурата Кумпилова.

"Поставлена задача уделить особое внимание устранению дефицита медицинских кадров за счет обучения студентов в медицинских вузах, подведомственных Министерству здравоохранения РФ, а также в мединституте на базе Майкопского государственного технологического университета", - сказал собеседник агентства. При этом, глава региона указал на необходимость повышения квалификации специалистов наравне с внедрением современных методов лечения. "В этой связи он поручил республиканскому Минздраву направлять врачей на обучение, перенимать опыт передовых медцентров", - заметили в пресс-службе.

Здесь также сообщили, что в среду Кумпилов проинспектировал работу Адыгейской межрайонной больницы, где в рамках нацпроектов созданы и уже действуют два новых медцентра - по офтальмологическому и кардиохирургическому направлениям.

В работе первого используется оборудование премиум-класса, в том числе уникальная навигационная система. "Она передает по компьютерной сети в операционную данные измерений, информацию о пациенте, контрольные изображения и план операции", - пояснил собеседник агентства. Он заметил, что клиника специализируется на лечении катаракты и глаукомы, лазерной коагуляции сетчатки и высокотехнологичных операциях. За пять месяцев работы в центре провели почти 950 амбулаторных приемов, выполнили около 200 операций, большая часть из которых - по полису ОМС.

Оборудование кардиохирургического центра позволяет выявлять повреждения и пороки развития кровеносных сосудов. В частности, при помощи ангиографа проводится стентирование коронарных сосудов. "Ожидается, что центр сможет принимать не менее 300 пациентов в год, сейчас здесь проведено 24 коронарографии, из них в 12 случаях - стентирование сосудов сердца", - рассказали в пресс-службе. Здесь пояснили, что до его создания подобную помощь в регионе можно было получить только в региональном сосудистом центре.

"Однако из-за удаленности от Майкопа ряд районов не попадал в зону действия "терапевтического окна", в рамках которого в течение часа нужно доставить больного с острой коронарной патологией в больницу", - сказал собеседник агентства, отметив, что с реализацией нового проекта решился вопрос оперативной помощи и лечения больных с острой коронарной патологией из Адыгейска, Теучежского и Тахтамукайского районов, Краснодарского края и других регионов.

Как отметили в пресс-службе, Кумпилов подчеркнул важность того, что теперь в республике жители населенных пунктов, отдаленных от федеральных и региональных клиник, смогут бесплатно получать высокотехнологичную помощь, а также то, что медицинские центры создавались на основе государственно-частного партнерства.