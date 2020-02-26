Медведев готов принять участие в субботнике по благоустройству воинских мемориалов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о готовности принять участие в международном субботнике по благоустройству воинских мемориалов, который пройдет 25 апреля.

"Мне кажется, было бы правильно, если бы на это откликнулись все присутствующие. Я во всяком случае поддержу, готов принять участие [в субботнике]", - сказал Медведев в ходе встречи с волонтерами в Музее Победы в среду.

Он отметил, что мемориалы, за которыми нужно ухаживать, есть во многих городах и селах. "Вот, сказали по поводу того, что их нужно привести в порядок. Мне кажется, что это было бы хорошим делом", - отметил Медведев.

Международный субботник по благоустройству воинских мемориалов организован "Единой Россией" и движением "Волонтеры Победы". Как отмечала руководитель "Волонтеров Победы" Ольга Амельченкова, в субботнике примут участие более 50 тыс. человек, которые благоустроят порядка 5 тыс. памятных мест, в числе которых памятные знаки и захоронения участников Великой Отечественной войны. Она уточнила, что субботник пройдет не только в России, но и в 15 других странах, в том числе в Германии, Эстонии, Латвии, Казахстане и Киргизии.