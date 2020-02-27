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Всероссийский открытый урок "Зарядись!". Видеотрансляция

Урок посвящен профессиям в сфере энергетики

ПроеКТОриЯ

Всероссийский открытый урок "Зарядись!", посвященный профессиям в сфере энергетики​​​​​​, проходит в комплексе "Точка рождения инноваций" НИТУ "МИСиС".

На мероприятии, в частности, планируется обсудить, как повысить надежность электроснабжения самых удаленных уголков России, какие перспективы в отрасли откроет внедрение Smart Grid и цифровых технологий и какие возможности предоставляет электроэнергетика для раскрытия научного и творческого потенциала. 

Спикеры урока - представители компании "Россети": генеральный директор Павел Ливинский и старший мастер участка Никита Просветов.

Модератор открытого урока - теле- и радиоведущий Антон Комолов.

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Россия
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