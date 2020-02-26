В Ливане зафиксировали второй случай заражения коронавирусом

БЕЙРУТ, 26 февраля. /ТАСС/. Второй случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в среду в Ливане. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения республики, слова которого приводит агентство Al Watania . По словам представителя ведомства, женщина, которая была инфицирована, прибыла в Бейрут 20 февраля из паломнической поездки в иранский город Кум.

Ранее 45-летняя ливанка, у которой был выявлен вирус и которая прибыла тем же рейсом, была помещена 21 февраля под карантин в госпиталь им. Рафика Харири при ливанском госуниверситете.

По словам министра здравоохранения республики Хамада Хасана, власти следят за самочувствием всех 160 пассажиров, которые находились на борту авиалайнера.

По решению правительства Ливана все паломнические поездки в Иран временно прекращены. Приостановлено также авиасообщение с теми районами Китая и Южной Кореи, где распространился коронавирус.