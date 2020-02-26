Число заразившихся новым коронавирусом в Канаде увеличилось до 12

ОТТАВА, 26 февраля. /ТАСС/. Заразившаяся коронавирусом женщина прилетела в канадскую провинцию Онтарио из Ирана. Об этом в среду говорится в сообщении министерства здравоохранения региона.

В нем уточняется, что 60-летняя женщина, которая прилетела из Ирана, 24 февраля обратилась за медпомощью в одну из больниц Торонто. После проведения необходимых тестов было установлено наличие коронавируса в организме пациентки. "Женщина была отпущена домой в тот же день. Согласно существующему протоколу, она будет находиться там в изоляции", - сказали в минздраве.

На прошлой неделе в провинции Британская Колумбия был зафиксирован первый случай, когда у женщины, вернувшейся из Ирана в Канаду, был обнаружен коронавирус. Позже от нее заразился ее сожитель, который не покидал пределов Канады в последнее время. Они также находятся на домашнем карантине, а состояние их здоровья не вызывает опасений у медиков.

С учетом последних данных минздрава Онтарио, в Канаде зафиксировано уже 12 случаев заболевания пневмонией нового типа. Все случаи зафиксировали в Британской Колумбии и Онтарио. Четверо заболевших уже полностью вылечились.