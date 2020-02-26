20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся новым коронавирусом в Канаде увеличилось до 12

60-летняя женщина обратилась за медпомощью в одну из больниц Торонто после того, как прилетела из Ирана

ОТТАВА, 26 февраля. /ТАСС/. Заразившаяся коронавирусом женщина прилетела в канадскую провинцию Онтарио из Ирана. Об этом в среду говорится в сообщении министерства здравоохранения региона.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

В нем уточняется, что 60-летняя женщина, которая прилетела из Ирана, 24 февраля обратилась за медпомощью в одну из больниц Торонто. После проведения необходимых тестов было установлено наличие коронавируса в организме пациентки. "Женщина была отпущена домой в тот же день. Согласно существующему протоколу, она будет находиться там в изоляции", - сказали в минздраве.

На прошлой неделе в провинции Британская Колумбия был зафиксирован первый случай, когда у женщины, вернувшейся из Ирана в Канаду, был обнаружен коронавирус. Позже от нее заразился ее сожитель, который не покидал пределов Канады в последнее время. Они также находятся на домашнем карантине, а состояние их здоровья не вызывает опасений у медиков.

С учетом последних данных минздрава Онтарио, в Канаде зафиксировано уже 12 случаев заболевания пневмонией нового типа. Все случаи зафиксировали в Британской Колумбии и Онтарио. Четверо заболевших уже полностью вылечились.

Теги
КанадаИранРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Россия с 1 марта закроет авиасообщение с Южной Кореей, кроме рейсов "Аэрофлота"
Под исключения также попадают рейсы авиакомпании "Аврора"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС