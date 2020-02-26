Эксперты: ограничения из-за коронавируса могут дать толчок развитию внутреннего туризма

Из-за вспышки коронавируса нового типа Россия с 1 февраля ограничила авиасообщение с Китаем. Правительство РФ временно приостановило безвизовые туристические поездки между РФ и КНР. Также авиасообщение будет закрыто с 1 марта с Южной Кореей. Роспотребнадзор также не рекомендует посещение Италии и Ирана до стабилизации эпидемиологической обстановки.

ТУЛА, 26 февраля. /ТАСС/. Ограничительные мероприятия в связи со вспышкой нового коронавируса могут стать толчком для развития внутреннего туризма. Такое мнение высказали эксперты в среду в Туле на открытии второго полуфинала конкурса "Мастера гостеприимства".

"Хорошая возможность усилиться с точки зрения внутреннего туризма <…> Это как с санкциями было в свое время. Когда не было сыра, появились организации, которые его делают. Сейчас очень хорошая возможность переориентироваться на внутренний туризм", - сообщил ТАСС президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян.

С ним согласен и заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов. Он высказал мнение, что туроператорам необходима помощь со стороны государства, которая может выражаться в льготах или субсидиях. "Сейчас, я считаю, туроператорам нужно больше внимания уделять внутреннему рынку, пока такие события международные происходят. Вообще, это наша постоянна задача развивать и усиливать потоки на внутреннем и въездном рынке", - подчеркнул Кривоносов.

Однако для развития внутреннего туризма необходимо наладить удобную логистику между городами, потому что на данный момент, например, в Центральном федеральном округе трудно добраться в соседний регион без пересадок. По мнению Бабасяна, к решению проблемы нужно подходить комплексно. В частности, создать комитет, в который входили бы федеральные и региональные власти, представители туристического бизнеса. На анализ данных и выработку стратегии необходимо около двух лет.

"Сейчас самарско-тольяттинская агломерация делает определенные связки, чтобы соединить города, очень много делается всего в Крыму. Но при этом здесь инициатива должна исходить от всех сторон, не только от федеральных, но и региональных властей, и самое главное, от бизнеса", - подчеркнул Бабасян.