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Эксперты: ограничения из-за коронавируса могут дать толчок развитию внутреннего туризма

По мнению президента Общенационального союза индустрии гостеприимства Гранта Бабасяна, при этом для развития внутреннего туризма необходимо наладить удобную логистику между городами

ТУЛА, 26 февраля. /ТАСС/. Ограничительные мероприятия в связи со вспышкой нового коронавируса могут стать толчком для развития внутреннего туризма. Такое мнение высказали эксперты в среду в Туле на открытии второго полуфинала конкурса "Мастера гостеприимства".

Из-за вспышки коронавируса нового типа Россия с 1 февраля ограничила авиасообщение с Китаем. Правительство РФ временно приостановило безвизовые туристические поездки между РФ и КНР. Также авиасообщение будет закрыто с 1 марта с Южной Кореей. Роспотребнадзор также не рекомендует посещение Италии и Ирана до стабилизации эпидемиологической обстановки.

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"Хорошая возможность усилиться с точки зрения внутреннего туризма <…> Это как с санкциями было в свое время. Когда не было сыра, появились организации, которые его делают. Сейчас очень хорошая возможность переориентироваться на внутренний туризм", - сообщил ТАСС президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян.

С ним согласен и заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов. Он высказал мнение, что туроператорам необходима помощь со стороны государства, которая может выражаться в льготах или субсидиях. "Сейчас, я считаю, туроператорам нужно больше внимания уделять внутреннему рынку, пока такие события международные происходят. Вообще, это наша постоянна задача развивать и усиливать потоки на внутреннем и въездном рынке", - подчеркнул Кривоносов.

Однако для развития внутреннего туризма необходимо наладить удобную логистику между городами, потому что на данный момент, например, в Центральном федеральном округе трудно добраться в соседний регион без пересадок. По мнению Бабасяна, к решению проблемы нужно подходить комплексно. В частности, создать комитет, в который входили бы федеральные и региональные власти, представители туристического бизнеса. На анализ данных и выработку стратегии необходимо около двух лет.

"Сейчас самарско-тольяттинская агломерация делает определенные связки, чтобы соединить города, очень много делается всего в Крыму. Но при этом здесь инициатива должна исходить от всех сторон, не только от федеральных, но и региональных властей, и самое главное, от бизнеса", - подчеркнул Бабасян.

Теги
РоссияТульская область
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