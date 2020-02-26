Единороссы помогут организовать проезд и проживание ветеранов - участников парада в Москве

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. "Единая Россия" поможет организовать проезд и проживание в Москве ветеранов - участников парада в честь 75-летия Великой Победы. Об этом сообщил председатель партии, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи с волонтерами в Музее Победы в рамках подготовки к празднованию 9 Мая.

"Партия сделает все необходимое для этого [организации проезда и проживания ветеранов в Москве]. Это совсем техническая история, хотя и важная. Это нужно сделать обязательно", - сказал Медведев.

Активисты движения "Волонтеры Победы" во время встречи с Медведевым обратились к нему с просьбой помочь организовать для ветеранов - участников парада Победы из регионов проезд и проживание в Москве. Волонтеры рассказали, что многим из тех, кто планирует посетить столицу, помощь в организации поездки и проживания планируют оказать местные власти и родственники. Однако, по словам активистов, есть ветераны, у которых решение данных вопросов находится в подвешенном состоянии.