В Грузии подскочили цены на медицинские маски из-за коронавируса

ТБИЛИСИ, 26 февраля. /ТАСС/. Цена одной медицинской маски в аптеках Грузии выросла с 0,1 до 0,6 лари (от 0,03 до 0,2 доллара) из-за повышенного спроса, вызванного распространением по миру нового коронавируса. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщили в одной из тбилисских аптек.

"У нас одна маска стоит 60 тетри (0,6 лари). Мы их пачками не можем продавать. Дефицит. Люди стали скупать маски чаще, из-за чего ощущается недостаток", - сказала фармацевт.

Возникновение дефицита масок подтвердила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе. "Что же касается дефицита медицинских масок, то такой дефицит возник во всем мире. Грузия не могла быть исключением. Однако мы работаем над тем, чтобы поставщики дополнительно поставляли маски в страну", - сказала Тикарадзе журналистам.

В Грузии пока не зафиксировано ни одного случая заражения новым коронавирусом, однако страна уже приняла ряд превентивных мер, запретив прямые перелеты с Китаем, а также перевозку пассажиров из Ирана.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 39 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.