МИД РФ рекомендует временно воздержаться от поездок в Республику Корея, Иран и Италию

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Иран, Италию и Южную Корею в связи со вспышками эпидемии нового коронавируса в этих странах. Рекомендация размещена в среду на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"В связи со вспышкой в Республике Корея, Исламской Республике Иран и ряде областей Итальянской Республики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в целях предупреждения ее завоза на территорию Российской Федерации МИД России рекомендует российским гражданам временно воздержаться от поездок в Республику Корея, Исламскую Республику Иран и Итальянскую Республику, если они не вызваны крайней необходимостью", - констатировали в дипведомстве.

В Москве попросили россиян, находящихся в этих государствах, передать свои контактные данные посольствам РФ в Тегеране, Риме и Сеуле и позвонить в контактный центр МИД, "чтобы сообщить свои личные данные, предпочтительный вид связи и фактическое местонахождение для учета и дальнейшего регулярного оповещения о планируемых правительством РФ мерах реагирования в связи с распространением коронавируса".

"В этих целях все российские граждане, находящиеся в Республике Корея, Исламской Республике Иран и Итальянской Республике, имеют возможность установить на свое мобильное устройство приложение МИД России "Зарубежный помощник", - резюмировали в дипведомстве.