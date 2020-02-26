20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

МИД РФ рекомендует временно воздержаться от поездок в Республику Корея, Иран и Италию

В этих странах зафиксирована вспышка нового коронавируса

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Иран, Италию и Южную Корею в связи со вспышками эпидемии нового коронавируса в этих странах. Рекомендация размещена в среду на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

"В связи со вспышкой в Республике Корея, Исламской Республике Иран и ряде областей Итальянской Республики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в целях предупреждения ее завоза на территорию Российской Федерации МИД России рекомендует российским гражданам временно воздержаться от поездок в Республику Корея, Исламскую Республику Иран и Итальянскую Республику, если они не вызваны крайней необходимостью", - констатировали в дипведомстве.

В Москве попросили россиян, находящихся в этих государствах, передать свои контактные данные посольствам РФ в Тегеране, Риме и Сеуле и позвонить в контактный центр МИД, "чтобы сообщить свои личные данные, предпочтительный вид связи и фактическое местонахождение для учета и дальнейшего регулярного оповещения о планируемых правительством РФ мерах реагирования в связи с распространением коронавируса".

"В этих целях все российские граждане, находящиеся в Республике Корея, Исламской Республике Иран и Итальянской Республике, имеют возможность установить на свое мобильное устройство приложение МИД России "Зарубежный помощник", - резюмировали в дипведомстве.

Теги
ИранИталияРеспублика КореяРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Госпитализированный сотрудник отделения ООН в Вене оказался не заражен коронавирусом
Ранее под домашнее наблюдение из отделения ООН были отправлены четыре человека, с которыми контактировал госпитализированный
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС