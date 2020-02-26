Минприроды согласилось называть открытые россиянами в Антарктике объекты русскими именами

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Минприроды России поддержало предложение президента Государственной полярной академии, президента Ассоциации полярников, специального представителя президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, члена-корреспондента РАН Артура Чилингарова наделять острова в Антарктике, открытые русскими и российскими моряками, русскими именами или называть их в честь знаковых для российского государства событий. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте министерства в среду со ссылкой на заявление главы Минприроды Дмитрия Кобылкина.

Чилингаров на рабочей встрече, посвященной обсуждению планов мероприятий юбилейного года 200-летия открытия Антарктиды, предложил наделять острова в Антарктике, открытые русскими и российскими моряками, именами, связанными с Россией. "И таким способом отдать дань уважения всем, кто жил, трудился и будет трудиться в Арктике и Антарктике", - сказал он.

В пресс-службе Минприроды сообщили, что Кобылкин назвал справедливой такую инициативу. "И поддержал предложение, заверив, что все предстоящие открытия российской стороной в результате научных экспедиций природных объектов в Арктике и Антарктике будут нарекаться российскими именами", - говорится на сайте.

На встрече Кобылкин и Чилингаров также обсудили вопросы организации и подготовки в сезоне 2020-2021 годов комплексной экспедиции на дрейфующей научной станции "Северный полюс - 2020", которая пройдет в высокоширотной Арктике на базе вмороженного в лед ледокола "Капитан Драницын". Основной задачей экспедиции является реализация научной программы, предусматривающей проведение комплекса фундаментальных и прикладных исследований по 40 научным проектам и восьми направлениям.

Старт Году Антарктиды в России был дан 28 января в связи с 200-летием открытия ледового континента русскими мореплавателями. В 1820 году российская экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шлюпах "Восток" и "Мирный", совершая кругосветное плавание, открыла Южный полярный материк. Первая советская антарктическая экспедиция была организована в 1955 году в преддверии Международного геофизического года - крупного научного события того времени (1957-1958 гг.). В настоящее время в Антарктиде работают пять зимовочных станций: Мирный, Восток, Новолазаревская, Беллинсгаузен Прогресс, а также пять сезонных полевых баз: Молодежная, Оазис Бангера, Русская, Ленинградская, Дружная-4.