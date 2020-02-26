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Распространение коронавируса нового типа

АТОР: бронирование туров из России в Иран прекратилось еще до ситуации с коронавирусом

Гражданам Ирана с 28 февраля будет приостановлена выдача российских виз

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Бронирование туров из России в Иран прекратилось после крушения украинского авиалайнера, еще до распространения нового коронавируса в этой стране. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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МИД РФ, Ростуризм и Роспотребнадзор в среду рекомендовали россиянам по возможности воздержаться от поездок в Иран из-за реского роста числа заразившихся новым типом коронавируса в стране.

"Что касается бронирований по Ирану, то, по информации участников рынка, спрос на это направление обрушился еще в январе - отменять здесь туроператорам фактически нечего. Из-за крушения украинского лайнера в начале года бронирования по направлению Иран снизились до нуля", - отмечается в сообщении АТОР.

С 28 февраля будет приостановлена выдача российских виз гражданам Ирана. Это не касается деловых и гуманитарных виз. Авиационное сообщение с Ираном (из российских компаний туда летает только "Аэрофлот") прекращено не будет.

Теги
ИранРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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