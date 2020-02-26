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Грузия ограничила воздушное и сухопутное сообщение с Ираном из-за коронавируса

ТБИЛИСИ, 26 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария по итогам совещания чрезвычайного совета принял решение на две недели ввести ограничения для воздушного и сухопутного сообщения с Ираном из-за обнаружения в стране первого случая заражения новым коронавирусом. Об этом в среду сообщили в пресс-службе администрации правительства.

"Премьер выслушал детальную информацию от всех представителей ведомств с точки зрения избежания распространения вируса и запланированных мероприятий. В результате заседания чрезвычайно-координационной группы принято решение вместе с воздушным сообщением ограничить и въезд (из Ирана - прим. ТАСС) сухопутным путем. Об указанном поставлена в известность иранская сторона", - сказано в сообщении.

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