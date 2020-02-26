В Кировской области выявили 1,5 тыс. свалок за два года

КИРОВ, 26 февраля. /ТАСС/. Общественные инспекторы в Кировской области выявили и отметили на портале "ГИС экология" за два года 1,5 тыс. свалок, из них более 600 ликвидировано. Об этом сообщила в среду в ходе заседания областного правительства министр охраны окружающей среды региона Алла Албегова.

По данным министерства, в регионе много поселковых свалок, образованных в 1970-1980-х годах прошлого столетия, с 2013 года ликвидировано 198 свалок, осталось ликвидировать и рекультивировать 370 свалок. При этом также нерешенной остается проблема образования стихийных мусорных свалок.

"[В регионе] обучен 71 общественный инспектор, введен в действие портал "ГИС экология" и создан слой "Общественный контроль", с его помощью выявляются мусорные свалки. За два последних года в системе были размещены сведения о 1,5 тыс. свалок, из них ликвидировано более 600", - рассказала Албегова.

Она уточнила, что в прошлом году специалисты также провели свыше 400 рейдов и выявили более 300 стихийных навалов мусора, 80 из них удалось ликвидировать. "К сожалению органы местного самоуправления самостоятельно не могут справиться с этой проблемой, необходима дополнительная поддержка со стороны областного бюджета", - отметила Албегова.

По словам Албеговой, вредные выбросы в атмосферный воздух от предприятий Кировской области сократились с 2013 года в 1,2 раза за счет проведения воздухоохранных предприятий.

"За 7 лет выбросы от предприятий сократились почти в 1,2 раза. Этому способствовала, в том числе, реализация воздухоохранных мероприятий. Министерством было выдано более 2 тыс. разрешений, по которым обеспечивался контроль за соблюдением допустимых выбросов. Объективно отмечу, что не до конца решена проблема пресечения неприятных запахов в Юго-Западном районе областного центра, источником которых является Кировский БХЗ и его очистные сооружения, правительство области инициировало в конце 2019 года подписание дополнительного соглашения с руководством Биохимзавода о проведении модернизации и реконструкции очистных сооружений до 2021 года", - рассказала Албегова.

По ее словам, значительный вклад (более 50%) в загрязнение воздуха в городах региона вносит автотранспорт. "Совместно с ГИБДД провели более сорока рейдов с замерами на 452 автобусах, выбросы трети из них не соответствовали норме. Сотрудниками полиции были приняты административные меры", - сообщила она.

Она уточнила, что на портале "ГИС Экология" в 2018 году создан слой "Чистый воздух", куда жители региона отправляют сведения о "чадящих" автобусах и автомобилях. По данным областного министерства охраны окружающей среды, с 2013 года пресечено свыше 4 тыс. правонарушений и наложено штрафов на сумму 35 млн рублей. Возбуждено 12 уголовных дел, ущерб от которых составил свыше 200 млн рублей.