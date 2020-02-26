Репортера ABC отстранили за критику на камеру информационной политики телекомпании

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Телекомпания ABC временно отстранила от исполнения обязанностей журналиста Дэвида Райта за то, что он критически отозвался о редакционной политике, поставив под сомнение ее беспристрастность в разгар предвыборной кампании в США. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой ABC.

"Любое действие, которое разрушает нашу репутацию честного и беспристрастного [средства массовой информации] или создает такое впечатление, наносит вред новостям ABC и задействованным людям. Дэвид Райт был отстранен и, чтобы избежать любого намека на вероятность пристрастного отношения к нему, будет переведен из подразделения освещения политических событий после возобновления работы", - указывается в сообщении. Пресс-служба ABC не раскрыла, на какой срок Райт отстранен.

56-летний журналист работает в этой телекомпании около 20 лет и известен своими репортажами из Бейрута, сектора Газа и Демократической Республики Конго. Поводом для дисциплинарного наказания стала публикация группой активистов Project Veritas видео того, как Райт, очевидно, не подозревая, что его снимают на камеру, высказывает свои взгляды во время освещения первичных выборов (праймериз), состоявшихся в штате Нью-Гэмпшир 11 февраля.

"Я считаю, что истине наносят ущерб, что избирателей скверно информируют, а у людей есть возможность настраиваться только на то, что они хотят услышать", - заметил Райт, упрекнув свое руководство в стремлении игнорировать задачу говорить правду власть имущим. Журналист причислил себя к сторонникам социализма, поддержал идею введения системы государственного медицинского страхования в США и назвал чрезмерным число миллиардеров в своей стране. Сотрудник телекомпании дал личную оценку достоинств и недостатков президента США Дональда Трампа и сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, который в настоящий момент лидирует среди претендентов в кандидаты на высший государственный пост в стране от Демократической партии.

Группа Project Veritas во главе с ее основателем Джеймсом О'Киффом специализируется на выявлении случаев отхода американских СМИ от принципа беспристрастности. В октябре прошлого года это объединение опубликовало видео, на котором сотрудники среднего звена Си-эн-эн признают наличие фактора предубежденности руководства этой телекомпании по отношению к Трампу. В ноябре 2019 года Project Veritas выложила кадры того, как телеведущая Эми Робах сетует на то, что ее начальство запретило давать в эфир репортаж о связях сына королевы Великобритании принца Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который обвинялся в сексуальных преступлениях и, как настаивают власти, покончил с собой в тюрьме в США.