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Администрация США против передачи средств для строительства стены на борьбу с 2019-nCoV

Ранее она запросила у Конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов будет против перераспределения средств, предназначенных на строительство стены на границе с Мексикой, на борьбу со вспышкой нового коронавируса. Такое мнение выразил в среду министр здравоохранения и социальных служб страны Алекс Азар, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

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"Я не думаю, что администрация поддержала бы это, но решения о том, как финансировать любые дополнительные расходы, принимает Конгресс", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос одного из конгрессменов.

В понедельник администрация США запросила у Конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом. Как пояснил тогда Белый дом, дополнительные средства планируется пустить на "ускорение разработки вакцины, повышение эффективности мероприятий по борьбе с заболеванием, закупку столь необходимого оборудования и материалов".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 41 стране, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.

Протяженность американо-мексиканской границы составляет 3,14 тыс. км. Завершено строительство 122 км ограждения, которое на большей части участков выполнено в виде забитых в землю столбов из стали и железобетона. Дополнительные участки стены протяженностью 724 км американские власти планируют возвести к концу 2020 года.

В середине февраля газета The Hill сообщала, что Пентагон направил в Конгресс уведомление о сокращении финансирования военных программ для выделения средств на строительство ограждений. Речь идет о $3,8 млрд. По данным издания, $2,2 млрд будет выделено из основного военного бюджета на 2020 год. В частности, программа закупок истребителей пятого поколения F-35 будет урезана на $156 млн.

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МексикаСШАМиграционная политика ТрампаРаспространение коронавируса нового типа
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