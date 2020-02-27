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В Superjob выяснили, что медсестры, продавцы и логисты чаще всего дружат с коллегами

Согласно опросу, более половины респондентов имеют друзей среди коллег по работе

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Друзей среди коллег по работе чаще всего имеют медсёстры (65%), продавцы-консультанты (61%) и менеджеры-логисты (61%). Наименьшее число дружественных связей на работе среди программистов (37%), юристов (40%) и охранников (43%), следует из результатов опроса сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Чаще всего настоящей дружбой с коллегами могут похвастаться медицинские сестры (65%), продавцы-консультанты и менеджеры по логистике (по 61%). О дружбе с коллегами рассказывали 59% врачей, по 56% учителей и маркетологов", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что в целом более половины опрошенных россиян имеют друзей среди коллег по работе. Также часто заводят друзей на работе экономисты, менеджеры по рекламе, журналисты, аналитики, архитекторы, водители, дизайнеры, психологи, менеджеры по продажам и сметчики. Среди них друзья на работе есть у половины.

Опрос проводился 18-25 февраля среди россиян старше 18 лет по всей территории страны. В опросе приняли участие 6800 респондентов.

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Россия
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