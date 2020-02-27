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Минпромторг: расстояние между школами и точками торговли алкоголем должно быть едино

В Минпромторге отметили, что излишние ограничения негативно сказываются на легальной розничной торговле

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Минпромторг предлагает ввести единые правила, согласно которым регионы России будут утверждать разрешенное расстояние между алкомаркетами и школами, а также больницами и спортивными объектами. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предполагается утвердить правила определения органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, а также правила определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как отмечается в документе, ранее правительство России устанавливало только порядок определения прилегающих территорий, размеры прилегающих территорий определяли органы местного самоуправления самостоятельно. По данным Минпромторга, в результате анализа размеров прилегающих территорий была выявлена существенная разница значений размеров прилегающих территорий в муниципальных образованиях. "В ряде муниципальных образований прилегающие территории установлены вполне разумные - например, 30 метров от школ, что вполне достаточно, чтобы не создавать непосредственного соседства с объектом, торгующим алкоголем. При этом во многих муниципалитетах отсутствие единого федерального подхода приводит к тому, что размеры прилегающих территорий устанавливаются совершенно запредельные - 200, 300 метров и более", - говорится в документе.

"Излишние ограничения негативно сказываются на легальной розничной торговле. Установление завышенных размеров прилегающих территорий никак не влияет на уровень злоупотреблений алкоголем, а ведет лишь к увеличению нелегального сегмента рынка. В целях защиты здоровья граждан, совершенствования регулирования розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, а также недопущения возникновения коррупциогенных факторов при установлении границ прилегающих территорий органами местного самоуправления предлагается установить единые правила по утверждению органом местного самоуправления размеров прилегающих территорий, а также сделать данную процедуру более открытой для заинтересованных лиц", - говорится в документе.

При установлении или увеличении размера прилегающей территории к социально значимым объектам субъект должен предоставить расчет количества торговых объектов и объектов общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции и попадающих под вводимые ограничения, а также расчет предполагаемых убытков организаций торговли и организаций общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, связанных с установлением, либо увеличением прилегающих территорий, оценку предполагаемого снижения потребления алкогольной продукции в результате первоначального установления или увеличения прилегающих территорий и научное обоснование необходимости введения этой нормы.

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