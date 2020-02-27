Патрушев обсудит во Владикавказе темы борьбы с коррупцией и безопасности на транспорте

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в четверг посетит Владикавказ, где проведет совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Об этом сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

"С полномочным представителем президента РФ в СКФО Юрием Чайкой, главами регионов, входящих в состав федерального округа, и представителями федеральных министерств и ведомств Николай Патрушев обсудит меры по профилактике и борьбе с коррупцией, а также дополнительные меры по обеспечению безопасности населения на транспорте", - говорится в сообщении.

Патрушев регулярно проводит совещания по актуальным вопросам безопасности в разных федеральных округах. Предыдущее такое мероприятие прошло в Омске в конце октября 2019 года, оно было посвящено, в частности, вопросам защищенности информационных ресурсов государственных органов, а также дополнительным мерам по решению социально-экономических проблем военнослужащих и их семей. В начале того же месяца секретарь Совбеза проводил в Туле совещание, на котором было уделено отдельное внимание теме антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей в Центральной России.

На территории СКФО в предыдущий раз Патрушев собирал такое совещание в апреле прошлого года в Махачкале, в его повестку были включены меры по нейтрализации угроз энергетической безопасности и ряд других вопросов. Секретарь Совбеза РФ тогда назвал среди угроз национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе коррупцию, хищения бюджетных средств, оргпреступность и проявления клановости. По его словам, особенно высокий уровень коррупции в регионе фиксируется в строительной сфере, топливно-энергетическом комплексе, в ЖКХ и здравоохранении. В то же время среди причин плохого социального самочувствия жителей СКФО Патрушев называл низкие доходы, безработицу, рост цен на товары и услуги и проблемы землепользования.

Проблема коррупции в СКФО была, в частности, упомянута в январе президентом РФ Владимиром Путиным на встрече с Юрием Чайкой, который стал новым полпредом главы государства в регионе. "Там [в округе] еще очень много вопросов в социальной сфере - это и выше, чем в среднем по стране, уровень безработицы, коррупционные проявления, к сожалению, имеют место быть, что напрямую влияет на уровень жизни и доходов граждан", - сказал тогда президент. Он добавил, что в СКФО есть и другие проблемы, в том числе в регионе сохраняют актуальность вопросы борьбы с терроризмом.