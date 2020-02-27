20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Патрушев обсудит во Владикавказе темы борьбы с коррупцией и безопасности на транспорте

Секретарь Совбеза РФ регулярно проводит совещания по актуальным вопросам безопасности в разных федеральных округах

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в четверг посетит Владикавказ, где проведет совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Об этом сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

"С полномочным представителем президента РФ в СКФО Юрием Чайкой, главами регионов, входящих в состав федерального округа, и представителями федеральных министерств и ведомств Николай Патрушев обсудит меры по профилактике и борьбе с коррупцией, а также дополнительные меры по обеспечению безопасности населения на транспорте", - говорится в сообщении.

Патрушев регулярно проводит совещания по актуальным вопросам безопасности в разных федеральных округах. Предыдущее такое мероприятие прошло в Омске в конце октября 2019 года, оно было посвящено, в частности, вопросам защищенности информационных ресурсов государственных органов, а также дополнительным мерам по решению социально-экономических проблем военнослужащих и их семей. В начале того же месяца секретарь Совбеза проводил в Туле совещание, на котором было уделено отдельное внимание теме антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей в Центральной России.

На территории СКФО в предыдущий раз Патрушев собирал такое совещание в апреле прошлого года в Махачкале, в его повестку были включены меры по нейтрализации угроз энергетической безопасности и ряд других вопросов. Секретарь Совбеза РФ тогда назвал среди угроз национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе коррупцию, хищения бюджетных средств, оргпреступность и проявления клановости. По его словам, особенно высокий уровень коррупции в регионе фиксируется в строительной сфере, топливно-энергетическом комплексе, в ЖКХ и здравоохранении. В то же время среди причин плохого социального самочувствия жителей СКФО Патрушев называл низкие доходы, безработицу, рост цен на товары и услуги и проблемы землепользования.

Проблема коррупции в СКФО была, в частности, упомянута в январе президентом РФ Владимиром Путиным на встрече с Юрием Чайкой, который стал новым полпредом главы государства в регионе. "Там [в округе] еще очень много вопросов в социальной сфере - это и выше, чем в среднем по стране, уровень безработицы, коррупционные проявления, к сожалению, имеют место быть, что напрямую влияет на уровень жизни и доходов граждан", - сказал тогда президент. Он добавил, что в СКФО есть и другие проблемы, в том числе в регионе сохраняют актуальность вопросы борьбы с терроризмом.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПатрушев, Николай ПлатоновичЧайка, Юрий ЯковлевичРоссияСКФО
Реклама на ТАСС
Счетная палата: дефицит медработников в России сказывается на качестве медицинской помощи
Для ликвидации кадрового дефицита Счетная палата рекомендует проработать вопрос создания единой базы трудоустройства выпускников медицинских образовательных медучреждений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС