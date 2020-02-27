20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Совещание глав и делегаций поместных церквей завершилось в Аммане

Участники совещания, в частности, призвали к общеправославному обсуждению ситуации с церковью на Украине

АММАН, 27 февраля. /ТАСС/. Совещание предстоятелей и делегаций шести поместных православных церквей завершилось в среду в столице Иордании. Участники рассмотрели наиболее важные на сегодняшний день вопросы, касающиеся единства православия в мире.

На совещании собрались главы четырех поместных православных церквей - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Патриарх Иерусалимский Феофил III, Патриарх Сербский Ириней и митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав (Гонт). В совещании принял участие и предстоятель Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский). Еще две церкви - Румынская и Польская - направили на встречу свои делегации.

Опубликованное по итогам совещание коммюнике было посвящено темам предоставления автокефального статуса добивающимся его церквам, раскола на Украине, ситуации, с которой сталкивается Сербская православная церковь (СПЦ) в Черногории и Северной Македонии, а также дальнейшему развитию "амманского" формата межправославного диалога.

"Я думаю, что главный итог этой встречи - это то, что церкви договорились продолжать эти консультации, продолжать взаимодействовать друг с другом. И выражено пожелание, чтобы в следующем таком собрании принял участие патриарх [Константинопольский] Варфоломей", - сказал после окончания встречи журналистам председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Каноны и автокефалия.

Вопрос о том, каким способом церквам предоставляется автономия, для православия сегодня стоит особенно остро. Существует целый ряд непризнанных церквей (например, Македонская православная церковь (МПЦ), взаимоотношения которой с Сербской православной церковью (СПЦ) также обсуждались в Аммане). Разногласия во мнениях между Московским и Константинопольским патриархатами о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), которую Русская и Украинская православные церкви (РПЦ и УПЦ) не признают канонической, привела к тому, что РПЦ разорвала молитвенное общение с Константинопольским патриархатом, Патриархом Александрийским Феодором II, а также с архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом и поддержавшими автокефалию ПЦУ архиереями Элладской и Александрийской православных церквей. Это произошло после того, как в 2018 году ПЦУ была создана на основе двух неканонических церковных структур - Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) - и получила автокефалию по решению патриарха Константинопольского Варфоломея.

Участники совещания призвали к общеправославному обсуждению ситуации с церковью на Украине. "Учитывая нынешнюю экклесиастическую ситуацию на Украине, участники [совещания] признали, что общеправославный диалог необходим для ее оздоровления и прихода к согласию", - говорится в итоговом коммюнике собрания.

Они также согласились, что автокефалия должна предоставляться только при наличии всееправославного согласия с эти. "Решения, имеющие значение для всего православия, включая предоставление автокефалии конкретным церквам, должны приниматься в духе общеправославного диалога и единства, и при общеправославном согласии", - говорится в написано в коммюнике.

При этом вопрос о предоставлении православным церквам автокефалии поднимался на Всеправославном соборе на Крите в 2016 году, рассказал журналистам митрополит Волоколамский Иларион. "История с процедурой предоставления автокефалии очень давняя, исторически автокефалии предоставлялись очень по-разному, какой-то единой процедуры, общепринятой в православной церкви, не существует. Когда была подготовка к Всеправославному собору, то эта тема обсуждалась, она была на повестке дня, и было достигнуто соглашение о том, что все автокефалии будут даваться по инициативе, прежде всего, матери-церкви, то есть той конкретной церкви, в которую входит церковь, которая просит об автокефалии, и при всеправославном согласии", - сообщил он.

Такая предварительная договоренность была достигнута, по словам главы ОВЦС, но не была ратифицирована, тема автокефалии была снята с повестки дня собора, и никакого решения не было принято. "Когда закончился этот собор, патриарх Варфоломей фактически объявил эти договоренности не имевшими места и начал в одностороннем порядке предоставлять автокефалии", - добавил митрополит.

Церковь на Балканах

В ночь на 27 декабря 2019 года парламент Черногории принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. В поддержку закона проголосовали 45 депутатов из 45 присутствовавших, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря закон подписал президент Черногории Мило Джуканович. После этого прихожане СПЦ провели в Черногории, Сербии и Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) массовые акции протеста против притеснения Сербской церкви в Черногории.

Совещание предстоятелей и делегаций поместных церквей призвало власти Черногории соблюдать право церкви на имущество. "В отношении Черногории: участники встречи призывают соответствующие власти уважать и защищать фундаментальное право на собственность, в том числе - право церкви", - написано в его итоговом документе.

Кроме того, участвовавшие в совещании делегации настаивают на том, что вопрос о церковном расколе в Северной Македонии "должен быть решен через диалог с Сербской православной церковью и при всеправославной поддержке". Раскол в стране заключается в том, что Македонская церковь, отколовшаяся ранее от Сербской и не имеющая молитвенного общения с признанными поместными православными церквами, считает своей канонической территорией Северную Македонию. Сербская церковь при этом считает МПЦ раскольничьей, а территорию Северной Македонии - канонически собственной.

Формат диалога церквей

Во время совещания митрополит Волоколамский Иларион поделился с журналистами мнением о том, что альтернативы "амманскому" формату диалога между православными юрисдикциями на сегодняшний день нет. "Мы надеемся, что, если процесс этих межправославных консультаций будет продолжаться, то все больше церквей будет к нему примыкать, потому что никакого альтернативного процесса сейчас нет", - сказал он, выразив надежду на продолжение встреч.

Итоговое коммюнике совещания в Аммане предполагает проведение следующей встречи его участников до конца 2020 года. "Делегации постановили, что они должны собраться как братья, предпочтительно до конца этого года, чтобы укрепить узы сотрудничества через молитву и диалог. Участники надеются, что его святейшество патриарх Константинопольский Варфоломей с присущим ему первенством чести примкнет к диалогу вместе с другими братьями-патриархами", - говорится в документе. После этого глава ОВЦС сказал журналистам, что совещания по "амманской" схеме продолжатся вне зависимости от того, будет участвовать в них патриарх Варфоломей или нет.

Кроме того, шесть участвовавших в переговорах церквей условились провести совместную молитву в Иерусалиме. "Делегации приняли призыв своего брата патриарха Феофила III совершить молитву о мире, прекращении войн, болезней и страдания, за всех христиан, и в особенности за единство православия. Эта молитва состоится в матери-церкви, в храме Гроба Господня в Иерусалиме, перед гробницей Иисуса Христа, из которой он восстал и провозгласил мир миру", - гласит коммюнике. По словам митрополита Илариона, это приглашение распространяется на все общепризнанные поместные православные церкви.

В пресс-службе патриарха Иерусалимского Феофила III ТАСС сообщили, что совместная молитва не состоится сразу же после совещания в Аммане.

Участники и отказавшиеся

Ряд поместных православных церквей - в частности, Антиохийская, Грузинская и Болгарская - отказались от участия в амманском совещании или проигнорировали его проведение. Митрополит Иларион рассказал журналистам, что в некоторых случаях это вызвано межцерковными конфликтами, не связанными напрямую с тематикой встречи. "Антиохийский патриарх полностью поддерживает позицию Русской православной церкви по теме Украины, но не смог сюда приехать, потому что у возглавляемой им церкви многолетний конфликт с Иерусалимской церковью. Пытались в последние недели, даже в последние дни о чем-то договориться, но, видимо, это не удалось", - сообщил он.

Речь идет о споре Иерусалимского и Антиохийского патриархатов о том, к чьей канонической юрисдикции относится территория Катара. После того, как 4 марта 2013 года Иерусалимская церковь создала в Катаре собственную архиепископию, Антиохиская церковь, которая считает Катар частью архиепископии Багдада, Кувейта и Аравийского полуострова, разорвала молитвенное общение с ней.

Предстоятель Православной церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав (Гонт) во время совещания выразил сожаление, что на нем представлены не все православные юрисдикции. "Грусть охватывает, что не все поместные церкви приняли приглашение патриарха Иерусалимского Феофила встретиться и обсудить вопросы и проблемы настоящего времени и внутренней церковной жизни православной церкви", - сказал он журналистам.

Идея созыва совещания предстоятелей православных церквей принадлежит патриарху Иерусалимскому Феофилу III. Именно он во время визита в Москву в ноябре 2019 года предложил обсудить сохранность единства православия в иорданской столице.

Теги
УкраинаИорданияЧерногорияСеверная МакедонияРумынияРоссияСербияПольшаИзраильДжуканович, МилоКирилл (патриарх)
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Трамп: США готовы адаптировать свои методы борьбы с распространением нового коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС