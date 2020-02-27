Совещание глав и делегаций поместных церквей завершилось в Аммане

АММАН, 27 февраля. /ТАСС/. Совещание предстоятелей и делегаций шести поместных православных церквей завершилось в среду в столице Иордании. Участники рассмотрели наиболее важные на сегодняшний день вопросы, касающиеся единства православия в мире.

На совещании собрались главы четырех поместных православных церквей - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Патриарх Иерусалимский Феофил III, Патриарх Сербский Ириней и митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав (Гонт). В совещании принял участие и предстоятель Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский). Еще две церкви - Румынская и Польская - направили на встречу свои делегации.

Опубликованное по итогам совещание коммюнике было посвящено темам предоставления автокефального статуса добивающимся его церквам, раскола на Украине, ситуации, с которой сталкивается Сербская православная церковь (СПЦ) в Черногории и Северной Македонии, а также дальнейшему развитию "амманского" формата межправославного диалога.

"Я думаю, что главный итог этой встречи - это то, что церкви договорились продолжать эти консультации, продолжать взаимодействовать друг с другом. И выражено пожелание, чтобы в следующем таком собрании принял участие патриарх [Константинопольский] Варфоломей", - сказал после окончания встречи журналистам председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Каноны и автокефалия.

Вопрос о том, каким способом церквам предоставляется автономия, для православия сегодня стоит особенно остро. Существует целый ряд непризнанных церквей (например, Македонская православная церковь (МПЦ), взаимоотношения которой с Сербской православной церковью (СПЦ) также обсуждались в Аммане). Разногласия во мнениях между Московским и Константинопольским патриархатами о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), которую Русская и Украинская православные церкви (РПЦ и УПЦ) не признают канонической, привела к тому, что РПЦ разорвала молитвенное общение с Константинопольским патриархатом, Патриархом Александрийским Феодором II, а также с архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом и поддержавшими автокефалию ПЦУ архиереями Элладской и Александрийской православных церквей. Это произошло после того, как в 2018 году ПЦУ была создана на основе двух неканонических церковных структур - Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) - и получила автокефалию по решению патриарха Константинопольского Варфоломея.

Участники совещания призвали к общеправославному обсуждению ситуации с церковью на Украине. "Учитывая нынешнюю экклесиастическую ситуацию на Украине, участники [совещания] признали, что общеправославный диалог необходим для ее оздоровления и прихода к согласию", - говорится в итоговом коммюнике собрания.

Они также согласились, что автокефалия должна предоставляться только при наличии всееправославного согласия с эти. "Решения, имеющие значение для всего православия, включая предоставление автокефалии конкретным церквам, должны приниматься в духе общеправославного диалога и единства, и при общеправославном согласии", - говорится в написано в коммюнике.

При этом вопрос о предоставлении православным церквам автокефалии поднимался на Всеправославном соборе на Крите в 2016 году, рассказал журналистам митрополит Волоколамский Иларион. "История с процедурой предоставления автокефалии очень давняя, исторически автокефалии предоставлялись очень по-разному, какой-то единой процедуры, общепринятой в православной церкви, не существует. Когда была подготовка к Всеправославному собору, то эта тема обсуждалась, она была на повестке дня, и было достигнуто соглашение о том, что все автокефалии будут даваться по инициативе, прежде всего, матери-церкви, то есть той конкретной церкви, в которую входит церковь, которая просит об автокефалии, и при всеправославном согласии", - сообщил он.

Такая предварительная договоренность была достигнута, по словам главы ОВЦС, но не была ратифицирована, тема автокефалии была снята с повестки дня собора, и никакого решения не было принято. "Когда закончился этот собор, патриарх Варфоломей фактически объявил эти договоренности не имевшими места и начал в одностороннем порядке предоставлять автокефалии", - добавил митрополит.

Церковь на Балканах

В ночь на 27 декабря 2019 года парламент Черногории принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. В поддержку закона проголосовали 45 депутатов из 45 присутствовавших, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря закон подписал президент Черногории Мило Джуканович. После этого прихожане СПЦ провели в Черногории, Сербии и Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) массовые акции протеста против притеснения Сербской церкви в Черногории.

Совещание предстоятелей и делегаций поместных церквей призвало власти Черногории соблюдать право церкви на имущество. "В отношении Черногории: участники встречи призывают соответствующие власти уважать и защищать фундаментальное право на собственность, в том числе - право церкви", - написано в его итоговом документе.

Кроме того, участвовавшие в совещании делегации настаивают на том, что вопрос о церковном расколе в Северной Македонии "должен быть решен через диалог с Сербской православной церковью и при всеправославной поддержке". Раскол в стране заключается в том, что Македонская церковь, отколовшаяся ранее от Сербской и не имеющая молитвенного общения с признанными поместными православными церквами, считает своей канонической территорией Северную Македонию. Сербская церковь при этом считает МПЦ раскольничьей, а территорию Северной Македонии - канонически собственной.

Формат диалога церквей

Во время совещания митрополит Волоколамский Иларион поделился с журналистами мнением о том, что альтернативы "амманскому" формату диалога между православными юрисдикциями на сегодняшний день нет. "Мы надеемся, что, если процесс этих межправославных консультаций будет продолжаться, то все больше церквей будет к нему примыкать, потому что никакого альтернативного процесса сейчас нет", - сказал он, выразив надежду на продолжение встреч.

Итоговое коммюнике совещания в Аммане предполагает проведение следующей встречи его участников до конца 2020 года. "Делегации постановили, что они должны собраться как братья, предпочтительно до конца этого года, чтобы укрепить узы сотрудничества через молитву и диалог. Участники надеются, что его святейшество патриарх Константинопольский Варфоломей с присущим ему первенством чести примкнет к диалогу вместе с другими братьями-патриархами", - говорится в документе. После этого глава ОВЦС сказал журналистам, что совещания по "амманской" схеме продолжатся вне зависимости от того, будет участвовать в них патриарх Варфоломей или нет.

Кроме того, шесть участвовавших в переговорах церквей условились провести совместную молитву в Иерусалиме. "Делегации приняли призыв своего брата патриарха Феофила III совершить молитву о мире, прекращении войн, болезней и страдания, за всех христиан, и в особенности за единство православия. Эта молитва состоится в матери-церкви, в храме Гроба Господня в Иерусалиме, перед гробницей Иисуса Христа, из которой он восстал и провозгласил мир миру", - гласит коммюнике. По словам митрополита Илариона, это приглашение распространяется на все общепризнанные поместные православные церкви.

В пресс-службе патриарха Иерусалимского Феофила III ТАСС сообщили, что совместная молитва не состоится сразу же после совещания в Аммане.

Участники и отказавшиеся

Ряд поместных православных церквей - в частности, Антиохийская, Грузинская и Болгарская - отказались от участия в амманском совещании или проигнорировали его проведение. Митрополит Иларион рассказал журналистам, что в некоторых случаях это вызвано межцерковными конфликтами, не связанными напрямую с тематикой встречи. "Антиохийский патриарх полностью поддерживает позицию Русской православной церкви по теме Украины, но не смог сюда приехать, потому что у возглавляемой им церкви многолетний конфликт с Иерусалимской церковью. Пытались в последние недели, даже в последние дни о чем-то договориться, но, видимо, это не удалось", - сообщил он.

Речь идет о споре Иерусалимского и Антиохийского патриархатов о том, к чьей канонической юрисдикции относится территория Катара. После того, как 4 марта 2013 года Иерусалимская церковь создала в Катаре собственную архиепископию, Антиохиская церковь, которая считает Катар частью архиепископии Багдада, Кувейта и Аравийского полуострова, разорвала молитвенное общение с ней.

Предстоятель Православной церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав (Гонт) во время совещания выразил сожаление, что на нем представлены не все православные юрисдикции. "Грусть охватывает, что не все поместные церкви приняли приглашение патриарха Иерусалимского Феофила встретиться и обсудить вопросы и проблемы настоящего времени и внутренней церковной жизни православной церкви", - сказал он журналистам.

Идея созыва совещания предстоятелей православных церквей принадлежит патриарху Иерусалимскому Феофилу III. Именно он во время визита в Москву в ноябре 2019 года предложил обсудить сохранность единства православия в иорданской столице.