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75-летие Победы

Посвященный юбилею Победы автопробег Владивосток - Москва пройдет с 22 июня по 2 сентября

Маршрут участников пройдет через космодром Восточный и Монголию

ВЛАДИВОСТОК, 27 февраля. /ТАСС/. Автопробег из Владивостока в Москву, посвященный 75-летию Победы стартует в день начала Великой Отечественной войны, 22 июня, и завершится 2 сентября, в день окончания Второй мировой войны, в Москве на Поклонной горе. Об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Всего документ включает 116 мероприятий.

"Грандиозный автопробег начнется 22 июня во Владивостоке и завершится 2 сентября в Центральном музее на Поклонной горе в Москве. Маршрут движения участников пробега пройдет по многочисленным городам России, через космодром Восточный и с посещением Монголии. Во главе колонны можно будет увидеть легендарный автомобиль ГАЗ М-20 "Победа", - говорится в сообщении.

В пути участники пробега буду проводить тематические круглые столы и конференции, будут разворачивать копию знамени Победы общей площадью 200 квадратных метров. В финале пробега в Москве состоится круглый стол с участием представителей стран, оказывавших поддержку Советскому Союзу в годы войны. По итогам будет принята резолюция, адресованная мировому сообществу с призывом к "движению от общей Победы к общему миру".

Основными участниками мероприятия с российской стороны выступят ветераны Великой Отечественной войны, вооруженных конфликтов, представители молодежи и юнармейского движения. Мероприятие будет проведено при поддержке Фонда президентских грантов.

Теги
РоссияПриморский край75-летие Победы
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