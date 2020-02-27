Лагерь боевиков и химлабораторию на раскопках древнего города Эбла нашли сирийские военные

ТЕЛЛЬ-МАРДИХ /Сирия/, 27 февраля. /ТАСС/. Боевики организовали тренировочный лагерь и химическую лабораторию на раскопках древнего города Эбла в Сирии. Их обнаружили сирийские военные, недавно освободившие Эблу от террористов. Ученым предстоит оценить ущерб, который боевики нанесли древнейшим руинам.

Эбла была столицей влиятельного государства, существовавшего в 4-3 тысячелетиях до нашей эры. Во времена своего могущества Эбла занимала почти всю территорию современной Сирии, а в ее столице проживало до 30 тысяч человек. Столица царства расположена в 53 км юго-западу от современного Алеппо. Рядом с раскопками Эблы находится современный поселок Телль-Мардих, до недавнего времени бывший под властью боевиков.

Раскопки Эблы были начаты в шестидесятые годы двадцатого века итальянскими учеными, исследования позволили собрать богатейший архив. Однако в последние годы исследования были приостановлены. Сирийские военные, освободившие Телль-Мардих от боевиков, обнаружили, что экстремисты разместили на руинах Эблы тренировочный лагерь с полосой препятствий и стрельбищами.

"Когда сирийская армия зашла сюда, то обнаружила вот этот лагерь. Это настоящая школа для террористов. Здесь вы видите полосу препятствий, а вот там находятся учебные классы. Видите, все сделано очень серьезно, как будто учебой руководил профессиональный военный <...>", - рассказал журналистам сирийский военнослужащий по имени Диа.

Современные музейные постройки боевики также приспособили под свои нужды. "В этом здании саперов ждала необычная находка. Здесь боевики самостоятельно изготавливали начинку для снарядов, которыми стреляли по гражданским в Алеппо и по нашей армии. Обратите внимание - все химреактивы импортные, нет ни одной банки из Сирии, все произведено либо в Европе, либо в Турции. Это было сложное и опасное производство, им занимались не простые боевики, а именно те, кто имел химическое образование", - пояснил журналистам Диа.

На стеллажах - колбы с реактивами и химическими компонентами. Один из них трихлорэтилен - сильнейший наркотик, вызывает моментальную потерю сознания. При определенных условиях из него можно получить фосген - боевое отравляющее вещество.