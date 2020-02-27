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Дело летчика Ярошенко
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Состояние здоровья Ярошенко резко ухудшилось

Российские дипломаты просят оказать ему срочную медицинскую помощь
Константин Ярошенко Фото из семейного архива/ТАСС
Описание
Константин Ярошенко
© Фото из семейного архива/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Состояние здоровья российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего заключение в тюрьме в американском городе Данбери (штат Коннектикут), резко ухудшилось, дипломаты РФ просят оказать ему срочную медицинскую помощь. Об этом сообщило в среду в Facebook посольство РФ в США.

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"В связи с резким ухудшением состояния здоровья К. В. Ярошенко обратились к властям США со срочным запросом об оказании ему медпомощи. Ожидаем, что россиянину будет проведено необходимое обследование и безотлагательно назначено лечение. Это является прямой обязанностью американских властей", - говорится в заявлении.

"За длительное время пребывания в тюрьме здоровье К. В. Ярошенко серьезно пошатнулось. В ближайшее время наши дипломаты посетят соотечественника в тюрьме", - также отметили в посольстве.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

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СШАРоссияДело летчика Ярошенко
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