СМИ: француженка выиграла в лотерею €2 млн

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Жительница французской коммуны Бюфере (западный департамент Вандея) выиграла в лотерею "Лото" €2 млн. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

По ее данным, речь идет о розыгрыше, состоявшемся 15 февраля. Известно, что счастливый билет был куплен в табачном киоске Chez Toto. Как заявила победительница, она "сорвала этот джекпот вместе с двумя своими дочерьми".

По ее словам, во время телевизионного розыгрыша члены семьи не выпускали билет из рук, надеясь на удачу. "Для нас это был подарок небес", - рассказала жительница коммуны Бюфере. Как указала победительница, на выигранные деньги она намерена отремонтировать свой дом и приобрести другую недвижимость.

Примечательно, что около месяца назад другой житель департамента Вандея выиграл в лотерею €9 млн. Рекордным же в этом регионе Франции пока остается выигрыш в размере €12 млн, который достался жителю города Бельвини 30 мая 2018 года.

Самым крупным в истории "Лото" является выигрыш в €24 млн, который получил житель департамента Валь-д'Уаз в 2011 году, за ним следует счастливчик из департамента Жиронда, сорвавший в 2014 году €23 млн, а замыкает тройку житель Парижа, получивший фортуну в €22 млн.