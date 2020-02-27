Пожароопасный сезон в Приморье начнется на две недели позже обычного

ВЛАДИВОСТОК, 27 февраля. /ТАСС/. Пожароопасный сезон в Приморском крае в этом году начнется во второй половине марта - на 2-3 недели позже обычного из-за высокого уровня снега. Об этом по итогам заседания краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщила пресс-служба правительства региона.

"Как проинформировал руководитель Примгидромета Борис Кубай, нынешняя зима схожа с прошлогодней, температура воздуха превысила норму в среднем на 6 градусов. Однако в этом году количество снега превышает норму в 1,5 раза. Благодаря этому пожароопасный период наступит на 2-3 недели позже обычного, ориентировочно со второй половины марта", - говорится в сообщении.

Власти уже начали подготовку к пожароопасному периоду. В крае работают семь лесопожарных станций, к тушению пожаров готовы более 70 десантников, создаются минерализованные полосы, пожарные дороги, ведется работа с арендаторами лесных участков. В 2019 году на покупку спецтехники из краевого бюджета было направлено 53 млн рублей. На эти деньги, в частности, краевые пожарные подразделения получат 11 пикапов, на которых будут выезжать группы быстрого реагирования для тушения пожаров.

Всего же для защиты населенных пунктов Приморья задействовано 660 человек, 160 единиц техники, ранцевые огнетушители, воздуходувки. Специалисты проверяют пожарные водоемы, исправность гидрантов, места подъезда к ним. К профилактике и ликвидации природных пожаров подготовлена и группировка МЧС России по Приморскому краю.

В 2019 году пожароопасный сезон в Приморском крае из-за аномально теплой и сухой зимы начался уже в январе. По данным ФГБУ "Авиалесоохрана", в прошлом году в крае произошло 578 лесных пожаров, а площадь, пройденная огнем, составила 66,859 тыс. га. В то же время август 2019 года в крае оказался самым дождливым за всю историю наблюдений: всего семь солнечных дней и трехмесячная норма осадков.