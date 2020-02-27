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Парламент Эстонии заявил о нехватке учителей эстонского языка для русских школ

Депутаты также рекомендовали помогать осваивать эстонский язык не владеющим им родителям, чей ребенок идет в школу с национальным языком обучения

ТАЛЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Комиссия Рийгикогу (однопалатного парламента Эстонии) по проблеме развития преподавания эстонского языка призвала министерство образования и науки страны принять экстренные меры по подготовке учителей для иноязычных (в том числе русскоязычных) школ. Об этом сообщил в четверг ее председатель Михаил Стальнухин.

"По мнению комиссии, в настоящий момент квалифицированных учителей эстонского языка в иноязычных школах недостаточно, - цитирует его газета Postimees. - <...> Мы также считаем, что существуют недочеты в составлении, рецензировании и тестировании учебных материалов".

По словам депутата, комиссия направила в министерство образования и науки четыре предложения по улучшению качества преподавания эстонского языка в иноязычных школах. В частности, комиссия рекомендовала принять экстренные меры по подготовке учителей эстонского языка для таких школ, а также предложила установить государственный контроль за качеством учебных материалов. Кроме того, депутаты рекомендовали принять другие меры, в частности, помогать не владеющим эстонским языком родителям, чей ребенок идет в школу с эстонским языком обучения, осваивать этот язык. Депутаты также советуют организовать для учащихся школ с эстонским языком обучения, носителями которого они не являются, уроки родного языка и культуры.

В настоящий момент в разных регионах Эстонии действуют 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается. В русских школах республики обучаются свыше 20% всех учащихся средних общеобразовательных заведений страны. Преподавание в них ведется по системе "60 на 40", в соответствии с которой предметы на русском языке могут составлять не более 40% от общего количества.

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Эстония
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