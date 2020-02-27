Мать Винника пожаловалась на условия его содержания во французской тюрьме

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что мать гражданина РФ Александра Винника, подозреваемого в краже личных данных и вымогательстве, пожаловалась на условия его содержания во французской тюрьме.

"Я вчера принимала маму Александра Винника (Веру Винник - прим. ТАСС), который находится сегодня в тюрьме в Париже. Просто страшные вещи рассказывает об условиях содержания, камере для свидания (метр на метр), о том, что раздевали вплоть до нижнего белья, одевали в рубашку. Все было построено на унижении, очень грязно, голодно", - рассказала Москалькова в четверг на рабочей встрече по вопросу соблюдения прав человека при этапировании.

23 января специалист по информационным технологиям Александр Винник, задержанный в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до 9 млрд, был экстрадирован во Францию. Здесь его подозревают в краже личных данных и вымогательстве. Экстрадиции Винника также добивались Россия и США. Россиянин выдвинутые против него обвинения отрицал и выражал согласие на экстрадицию на родину.

28 января суд в Париже принял решение оставить Винника под стражей. Заседание, продлившееся больше пяти часов, проходило в закрытом режиме и, как сообщили адвокаты, с многочисленными нарушениями юридических норм. Ни стороне защиты, ни самому Виннику не дали выступить на этих слушаниях. 17 февраля парижский суд, рассматривая апелляцию защиты, постановил оставить россиянина под стражей. На следующий день после этого заседания мать гражданина РФ Вера Винник обратилась к французскому президенту Эмманюэлю Макрону с просьбой обеспечить права ее сына на беспристрастное разбирательство. Соответствующее обращение она передала в посольство РФ в Париже. В Елисейском дворце пока оставили без ответа вопрос корреспондента ТАСС, адресованный в понедельник администрации французского лидера, по поводу реакции на это письмо.