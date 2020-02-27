Суд в Москве 4 марта рассмотрит дело обвиняемого в угрозах судье

"Первое заседание по существу по делу Квасова назначено на 4 марта. Меру пресечения моему подзащитному не меняли: он под подпиской о невыезде", - сказала адвокат.

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы 4 марта рассмотрит по существу дело воронежца Михаила Квасова, обвиняемого в угрозах федеральному судье. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ольга Пельше.

Квасов обвиняется по ч. 1 ст. 296 УК РФ (угроза убийством в отношении судьи). По данным следствия, в сентябре 2019 года Квасов с соцсети, обсуждая судебный приговор, разместил информацию с угрозами убийством в адрес судьи за исполнение им служебных обязанностей. Вину обвиняемый не признает.

Ранее Басманный суд Москвы постановил принудительно поместить Квасова в Центр психиатрии имени В.П. Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы. В декабре он был отпущен под подписку о невыезде.

В ноябре прошлого года СК РФ возбудил уголовные дела о публикации в интернете публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ), а также об угрозах убийством и причинения вреда здоровью (ч. 1 ст. 296 УК РФ) в адрес судьи Тверского суда Москвы Алексея Криворучко. Публикации были посвящены процессу над Павлом Устиновым, которому Криворучко вынес приговор в виде реального срока лишения свободы за нападение на бойца ОМОН на несогласованном митинге 3 августа 2019 года. Позднее Мосгорсуд смягчил Устинову наказание, заменив реальный срок лишения свободы условным. В рамках расследования уголовного дела были задержаны Евгений Ерзунов, Алексей Вересов и Сергей Половец. Мещанский суд Москвы оштрафовал Ерзунова на 110 тыс. рублей, Вересова - на 160 тыс. рублей, а дело в отношении Половца было прекращено.