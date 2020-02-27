В Смоленской области запретили продавать электронные сигареты и снюсы детям

ТАСС, 27 февраля. Депутаты Смоленской областной думы в четверг приняли закон о запрете продажи детям никотиносодержащей продукции, в том числе электронных сигарет и снюсов. Об этом сообщил на заседании председатель комитета облдумы по экономическому развитию и инвестициям Александр Степченков.

"Данный закон устанавливает на территории Смоленской области недопущение розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина, а также иной никотиносодержащей продукции. Продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность и позволяющий установить его возраст", - сказал Степченков.

Закон также запрещает продажу так называемых снюсов - жевательных смесей, конфет, леденцов, мармелада, содержащих никотин. Ограничения не распространяются только на медицинские изделия и лекарственные средства, которые имеют государственную регистрацию.

В 2019 году занимавший в то время пост премьер-министра Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотинсодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Оптовая и розничная торговля насваем и снюсом в России запрещена, однако, по данным Роспотребнадзора, некоторые предприниматели пытаются продавать их аналоги для жевания или рассасывания в виде конфет, леденцов, где табак заменен на никотин, неофициально их также называют снюсами.

Употребление такой продукции создает угрозу жизни и здоровью, в особенности детей и молодежи, отмечают в Роспотребнадзоре. Власти многих российских регионов отреагировали на рост популярности никотиносодержащих смесей среди детей и подростков вводом ограничительных мер.