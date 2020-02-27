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Распространение коронавируса нового типа

ФМБА опровергло направление торговым сетям рекомендаций по борьбе с коронавирусом

В агентстве сообщили, что направили рекомендации по защите от заболевания только в свои подведомственные учреждения

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) направило рекомендации по защите от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в свои подведомственные учреждения для профилактики заболеваемости на территориях, которые обслуживает агентство. Розничным торговым сетям ФМБА никаких указаний и рекомендаций не давало, сообщили ТАСС в пресс-службе ФМБА.

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Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что розничные сети стали получать рекомендации ФМБА по борьбе с новым коронавирусом. В пресс-службе ФМБА уточнили, что рекомендации по профилактике заболевания, вызываемого новым коронавирусом, разрабатывает Роспотребнадзор РФ.

"ФМБА России направляет эти рекомендации в свои подведомственные организации для руководства в работе по профилактике нового заболевания на территориях, обслуживаемых агентством. В какие-либо торговые сети ФМБА России рекомендации не рассылал и указаний по рассылке не давал", - говорится в тексте сообщения.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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