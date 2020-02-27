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Более 200 городов и сел приняли участие в отборе в проект АСИ "100 городских лидеров"

Лидером по количеству заявок стал Санкт-Петербург

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Более 200 населенных пунктов из 64 регионов России приняли участие в отборе в акселератор "100 городских лидеров", сообщила пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Более 200 населенных пунктов из 64 регионов РФ приняли участие в целевом отборе в очный акселератор программы "100 городских лидеров - 2020", который прошел с 13 января по 17 февраля нынешнего года под эгидой Агентства стратегических инициатив", - говорится в сообщении.

Лидером по количеству заявок стал Санкт-Петербург - жители города предложили для участия в акселераторе более 30 проектов. Из Москвы активистами было отправлено на конкурс семь проектов, среди которых музей типового советского жилья под открытым небом, трудкоммуна, сохраняющая старинные торговые вывески-"призраки" начала XX века, коворкинг для родителей и детей, креативный завод для горожан до 17 лет, создание автоматизированной системы антиобледенения крыш и пешеходных дорожек, а также "умной" городской мебели. В селе Заозерье в Ярославской области - самом маленьком населенном пункте, где подали заявку, активисты разработали проект ревитализации объектов историко-культурного наследия этого старинного купеческого села в целях развития туризма.

Заявки подавались из населенных пунктов с общей численностью населения 58,5 млн человек, что соответствует почти 40% населения России. В рамках целевого отбора на портале программы зарегистрировались более 17 тыс. человек, что в 6,5 раза больше, чем в 2019 году. Всего на сайт поступило 604 анкеты, из которых 387 были отправлены на конкурс. "Это на 38% больше, чем в 2019 году", - сообщают в Центре городских компетенций АСИ.

Целью программы АСИ "100 городских лидеров" является развитие российских городов. В 2020 году для участия в акселераторе будут выбраны 20 лучших проектов из 20 городов. Они получат помощь ведущих наставников и экспертов в области урбанистики и городского развития, поддержку в поиске и привлечении недостающих компетенций и ресурсов.

По итогам первого года реализации инициативы в 2019 году 647 городов из 82 регионов России приняли участие в разработке проектов, 25 городских команд прошли очный акселератор и приступили к реализации проектов. 102 тыс. 948 жителей городов - участников платформы 100gorodov.ru предложили 35574 комментариев к проектам благоустройства, из которых больше 75% были учтены.

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