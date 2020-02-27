Мост между Кубанью и Адыгеей сдадут в эксплуатацию в 2024 году

КРАСНОДАР, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края намерены на год раньше запланированного срока завершить строительство дублера Яблоновского моста в Краснодаре, соединяющего Тахтамукайский район Адыгеи со столицей Кубани, сообщил в ходе сессии законодательного собрания Краснодарского края глава региона Вениамин Кондратьев.

В августе 2018 года депутат Госдумы Владимир Евланов инициировал обращение к бывшему тогда премьер-министром РФ Дмитрию Медведеву с просьбой выделить федеральные деньги на строительство дублера Яблоновского моста, также был направлен запрос в Минтранс РФ. В январе 2020 году в администрации Краснодарского края сообщали, что подготовительные работы по строительству дублера Яблоновского моста в Краснодаре проведут в 2020 году, строительство будет вестись в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", проект реализуется на условиях софинансирования из федерального бюджета и бюджета Краснодарского края.

"Яблоновский мост мы намерены сдать на год раньше срока", - сказал Кондратьев. В администрации Краснодарского края журналистам уточнили, что изначально планировалось завершить строительство моста в 2025 году, в соответствии с корректировкой плана его намерены сдать в эксплуатацию в 2024 году.

В пресс-службе администрации Краснодарского края ТАСС уточнили, что в 2020 году на строительство моста предусмотрено 974 млн рублей, из них 564 млн рублей - средства федерального бюджета.

Новый Яблоновский мост планируется построить вблизи от действующего - он станет продолжением улицы Захарова в Краснодаре. Длина сооружения составит 400 м, мост будет иметь по две полосы в каждом из направлений, тротуар и велосипедную дорожку. После проведения процедуры торгов определился подрядчик, компания ООО "СтройЮгРегион", который приступит к строительству нового моста.

Существующий Яблоновский мост соединяет территорию Тахтамукайского района Адыгеи и Краснодара. В связи с активным жилым строительством в районе административной границы между Краснодарским краем и Адыгеей увеличилась транспортная нагрузка на данный участок, мост является одной из магистралей, через которую осуществляется выезд из Краснодара на трассу, ведущую к Черному морю. В июле 2019 года власти Краснодара ограничили движение грузового транспорта по мосту из-за ухудшения его технического состояния.