Путин пообщался с детьми в парке "Остров мечты"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг пообщался с первыми посетителями тематического детского парка "Остров мечты" в Москве - воспитанниками детских домов, многодетных, малообеспеченных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей, а также подопечными благотворительного фонда Константина Хабенского.

Во время осмотра тематического парка президента окружили дети. Каждый хотел сфотографироваться с главой государства, из-за чего даже образовалась небольшая давка. "Сфоткать тебя с Путиным? Он пришел с нами познакомиться, представляешь?" - переговаривались между собой дети. Президент никому не отказал в совместном фото.

Путин спросил ребят, нравится ли им кататься на аттракционах. Дети хором ответили: "Да!". "Поздравляю вас с наступающей весной! Скоро весна. Всего хорошего!" - сказал президент.

Путин прогулялся по улицам парка "Остров мечты" и узнал о том, как будет работать новый семейный развлекательный центр.

Экскурсию для президента РФ провел мэр Москвы Сергей Собянин, который рассказал, что парк создан за три года в Нагатинской пойме. По его словам, реновации подверглась бывшая территория завода ЗИЛ, на которой теперь будут технопарк, жилые дома, стадион и "Остров мечты". "Это гигантский тематический парк, самый большой крытый парк в мире", - подчеркнул градоначальник. Он обратил внимание на то, что проект полностью частный, инвестиции составили $1,5 млрд.

По словам Собянина, городские власти помогали в развитии инфраструктуры, в первую очередь - транспортной, так, в шаговой доступности открыта станция метро "Технопарк", недалеко находится станция МЦК "ЗИЛ", для автомобилистов открыт мост через Кожуховский затон со стороны Южнопортового района. Мэр сообщил, что также планируется построить речной вокзал на набережной, после чего будет открыто речное сообщение между центром Москвы и "Островом мечты".

Градоначальник также отметил, что рядом с "Островом мечты" появится городской променад, на набережной откроется гостиница и будет выстроен креативный кластер. Говоря о самом тематическом парке, Собянин подчеркнул, что здесь "написаны новые истории по старым сказкам". Власти рассчитывают, что тематический парк могут посетить до 7,5 млн человек в год. На данный момент на территории парка готовы 35 развлечений, включая 27 аттракционов, пять шоу-программ. Мэр отметил, что благоустройство района велось с соблюдением всех экологических требований, в частности с бывшей территории завода были вывезены отходы общим объемом, равным стадиону "Лужники".

О детском парке

Тематический парк откроется 29 февраля. Стоимость билета составит от 1900 до 2900 рублей в зависимости от дня недели и категории билета. Такой билет дает возможность воспользоваться всеми развлечениями парка неограниченное количество раз в течение всего дня.

"Остров мечты" - крупнейший в Европе и Азии всесезонный крытый тематический детский парк площадью около 240 тыс. кв. м с пропускной способностью около 12 млн человек в год, а также первый в России городской курорт - туристическая достопримечательность, расположенная на берегу Москвы-реки.

Сам парк разбит на тематические зоны, среди которых улица Рима с фасадом Колизея, улица Лондона, улица Барселоны с фасадом "Дома костей" Антонио Гауди, "Замок Снежной королевы" с аттракционом "Ледяная карусель", "Деревня Смурфиков" с аттракционом "Сумасшедшее изобретение мастера", "Отель Трансильвания" и др. Также установлены аттракционы "Заброшенный дом", "Гонка будущего", "Башня Гаргамеля". Сердце Городского променада - площадь Москвы. Площадь Москвы накрывает самый большой в Европе стеклянный купол (8,6 тыс. кв. м). Под крышей парка будут работать концертный зал Dream hall и большой кинотеатр-мультиплекс на 17 залов. На прилегающей территории создан ландшафтный парк с фонарями и дорожками, спускающимися к набережной, обустроены детские площадки. Высажено более 820 деревьев и кустарников. Весной в парке разобьют газоны, станет много зелени, уюта и комфорта.